Чому при СРСР у школах вчили німецьку: відповідь лежить на поверхні

Відповідь здивує будь-кого

В СРСР всі вивчали німецьку мову. Причина криється в тому, що насправді на початку XX століття англійська не була популярна. На той час німецька та французька були офіційними мовами у багатьох країнах Європи.

Крім того, німецька була мовою наукової спільноти, оскільки більшість наукових текстів була написана саме нею. Про це розповідає "Телеграф".

Як відомо, німецькою мовою проходили багато великих міжнародних заходів. У Радянському Союзі вона була включена до шкільної програми теж через те, що вважалася мовою науки.

ЇЇ знання, за ідеєю, мало допомогти учневі читати будь-яку літературу в оригіналі і бути освіченою людиною.

Однак після Великої Вітчизняної війни діти не хотіли вчити та говорити цією мовою.

Ненависть до ворога переносилася і на шкільний предмет. До речі, ситуація була аналогічною у всій Європі — багато хто відмовлявся від вивчення у школах німецької мови. Так світ поступово ставав англомовним.

Але щоби надати школярам вибір у вивченні іноземної мови, довелося переробляти всю систему освіти.

Тому перехід до англійської затягнувся, лише в 70-х роках він став альтернативою для учнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо радянські водії брали в дорогу сіль, мило та аспірин. Цікаво, що їх використовували не за призначенням.