Рус

"Забути, як кричали матері тих діток, коли їх діставали з-під бетону, не можу досі": рік тому по Умані завдали ракетного удару

Автор
Юлія Закірова Юлія Закірова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
769
Будівлю поступово відновлюють
Будівлю поступово відновлюють. Фото Telegraf

Як зараз виглядає атакований будинок і що стало з його мешканцями

У ніч на 28 квітня 2023 року місто Умань на Черкащині було атаковане Росією з повітря. Дві ракети Х-101 влучили в дев’ятиповерхівку, в результаті чого два під’їзди панельної будівлі обвалилися, як картковий будиночок. Пошукові роботи тривали декілька діб, а жертвами обстрілу стали 23 людини, у тому числі шестеро дітей.

Рік потому "Телеграф" поспілкувався з місцевою владою та мешканцями сусідніх будинків, щоб з’ясувати, чи вдалося місту оговтатися від цієї трагедії.

"У пам’яті все ніби вчора"

Умань – 80-тисячне місто в самісінькому центрі України. Саме тут 24 лютого 2022 року з’явилася перша жертва повномасштабного вторгнення: рано вранці ракета влучила у центр міста, вбивши велосипедиста. Втім, після цього місто не ставало об’єктом обстрілів більше року попри те, що сигнали тривоги тут – звична річ.

Більш аніж за рік після початку великої війни місто вдруге здригнулося від прильоту. За словами місцевих жителів, того ранку вибухи були такої сили, що від їхніх вібрацій і гучності сигналізації на автівках спрацювали навіть в інших кінцях міста.

Все, що відбувалося у наступні дві доби, забути неможливо, хоча іноді й дуже хочеться стерти це з пам’яті, каже мешканка сусіднього з постраждалим будинку Ірина.

– Завали у дворі розібрали, вікна замінили, але забути, як кричали матері тих діток, коли їх діставали з-під купи бетону, не можу досі – в пам’яті все ніби вчора. В квартирі, куди влучила ракета, загинуло дві жінки, але тіло однієї з них так і не знайшли… Ще одна дівчина три місяці боролася за життя, перенесла п’ять операцій, але врятувати її не вдалося.

Та й як тут забудеш, якщо живе нагадування постійно перед очима. У перші місяці навіть думали з чоловіком переїхати, адже було страшно, що це може повторитися – місце вже "пристріляне". Не знаю, як у інших, але у мене досі з нервами не все гаразд: здригаюся від різких і гучних звуків, навіть коли тривоги нема, серце просто вистрибує з грудей, – каже уманчанка в розмові з "Телеграфом".

Мешканці постраждалого будинку не йдуть на спілкування з журналістами. Складається враження, що люди досі налякані і не хочуть зайвий раз нагадувати про себе і привертати увагу до цієї локації в публічному просторі.

Відбудова споруди і життів триває

До ракетної атаки в будинку по вулиці Захисників України були зареєстровані 217 мешканців. В результаті удару дев’ять квартир було зруйновано повністю, ще 18 зазнали значних руйнувань, в решті – пошкодження різного ступеню. Через повну руйнацію перший під’їзд на 45 квартир став непридатним для проживання.

Сьогодні територія навколо напівзруйнованого будинку перетворилася на будівельний майданчик. Демонтажні роботи вже завершені і тепер будівельники працюють над утепленням зовнішніх стін придатної до життя частини будинку, розповіла "Телеграфу" мер міста Ірина Плетньова.

Попри значні ушкодження будівлі, в другому під’їзді на 54 квартири проживають люди. Всі інженерні мережі і ліфт у цій частині багатоповерхівки працюють. В соціальному готелі досі проживають 23 особи, з них семеро дітей.

– Усі постраждалі від ракетної атаки не залишились без підтримки від держави. Виплати з обласного бюджету склали 2,8 млн грн: по 100 тис. грн сім’ям загиблих і по 50 тис. грн – травмованим. Також із міського бюджету надано фінансову допомогу для поховання загиблих, вирішення соціально-побутових питань і лікування травмованих.

Крім того, шість мешканців будинку отримали кошти на відновлення пошкодженого майна на суму 226,7 тис. грн, а під'їзд, в якому вони проживають, підлягає повній реконструкції. Ще 29 власників навколишніх будинків, помешкання яких зазнали пошкоджень від вибухової хвилі та уламків, отримали компенсації на відновлення пошкодженого житла в розмірі 89 9916 грн, кошти надійшли на рахунки "єВідновлення", – каже Ірина Плетньова.

Допомагали всім миром

Ліквідація наслідків ракетного удару по Умані відбувалася не лише державним коштом, а й за участі міжнародних благодійних організацій.

За словами мера міста, благодійний фонд Global Empowerment Mission (США) встановив 1438 віконних блоків у будинках, постраждалих від вибухової хвилі, і власне у самій зруйнованій багатоповерхівці. Долучилася й компанія "Нова пошта": її коштом було встановлено 98 віконних блоків.

Оскільки Умань є епіцентром паломництва, допомогти постраждалим вирішили й представники хасидської спільноти: готелі в "їхньому" районі міста розмістили 10 мешканців постраждалого будинку.

– Окрім того, релігійна громада "Воскресіння Христове" надала по 71 тис. грн на оренду житла мешканцям зруйнованого під’їзду, і по 100-200 тис. грн всім сім’ям, які втратили близьких або потребували лікування.

Ще дев’ять організацій виплатили допомогу у розмірі від 2 до 16 тис. грн кожному з постраждалих і надали гуманітарну допомогу: продуктові набори, бокси з готовою їжею, спальні набори, посуд, термоси, – каже пані мер.

За словами Ірини Плетньової, одразу після трагедії мешканці усієї громади почали більш відповідально ставитись до своєї безпеки – укриття стали актуальними. Втім, вже сьогодні уманчани не так активно убезпечуються під час повітряних тривог.

Теги:
#Війна #Річниця #Умань #Ракетний удар