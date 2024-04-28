"Забути, як кричали матері тих діток, коли їх діставали з-під бетону, не можу досі": рік тому по Умані завдали ракетного удару

Як зараз виглядає атакований будинок і що стало з його мешканцями

У ніч на 28 квітня 2023 року місто Умань на Черкащині було атаковане Росією з повітря. Дві ракети Х-101 влучили в дев’ятиповерхівку, в результаті чого два під’їзди панельної будівлі обвалилися, як картковий будиночок. Пошукові роботи тривали декілька діб, а жертвами обстрілу стали 23 людини, у тому числі шестеро дітей.

Рік потому "Телеграф" поспілкувався з місцевою владою та мешканцями сусідніх будинків, щоб з’ясувати, чи вдалося місту оговтатися від цієї трагедії.

"У пам’яті все ніби вчора"

Умань – 80-тисячне місто в самісінькому центрі України. Саме тут 24 лютого 2022 року з’явилася перша жертва повномасштабного вторгнення: рано вранці ракета влучила у центр міста, вбивши велосипедиста. Втім, після цього місто не ставало об’єктом обстрілів більше року попри те, що сигнали тривоги тут – звична річ.

Більш аніж за рік після початку великої війни місто вдруге здригнулося від прильоту. За словами місцевих жителів, того ранку вибухи були такої сили, що від їхніх вібрацій і гучності сигналізації на автівках спрацювали навіть в інших кінцях міста.

Все, що відбувалося у наступні дві доби, забути неможливо, хоча іноді й дуже хочеться стерти це з пам’яті, каже мешканка сусіднього з постраждалим будинку Ірина.

– Завали у дворі розібрали, вікна замінили, але забути, як кричали матері тих діток, коли їх діставали з-під купи бетону, не можу досі – в пам’яті все ніби вчора. В квартирі, куди влучила ракета, загинуло дві жінки, але тіло однієї з них так і не знайшли… Ще одна дівчина три місяці боролася за життя, перенесла п’ять операцій, але врятувати її не вдалося.

Та й як тут забудеш, якщо живе нагадування постійно перед очима. У перші місяці навіть думали з чоловіком переїхати, адже було страшно, що це може повторитися – місце вже "пристріляне". Не знаю, як у інших, але у мене досі з нервами не все гаразд: здригаюся від різких і гучних звуків, навіть коли тривоги нема, серце просто вистрибує з грудей, – каже уманчанка в розмові з "Телеграфом".

Мешканці постраждалого будинку не йдуть на спілкування з журналістами. Складається враження, що люди досі налякані і не хочуть зайвий раз нагадувати про себе і привертати увагу до цієї локації в публічному просторі.

Відбудова споруди і життів триває

До ракетної атаки в будинку по вулиці Захисників України були зареєстровані 217 мешканців. В результаті удару дев’ять квартир було зруйновано повністю, ще 18 зазнали значних руйнувань, в решті – пошкодження різного ступеню. Через повну руйнацію перший під’їзд на 45 квартир став непридатним для проживання.

Сьогодні територія навколо напівзруйнованого будинку перетворилася на будівельний майданчик. Демонтажні роботи вже завершені і тепер будівельники працюють над утепленням зовнішніх стін придатної до життя частини будинку, розповіла "Телеграфу" мер міста Ірина Плетньова.

Попри значні ушкодження будівлі, в другому під’їзді на 54 квартири проживають люди. Всі інженерні мережі і ліфт у цій частині багатоповерхівки працюють. В соціальному готелі досі проживають 23 особи, з них семеро дітей.

– Усі постраждалі від ракетної атаки не залишились без підтримки від держави. Виплати з обласного бюджету склали 2,8 млн грн: по 100 тис. грн сім’ям загиблих і по 50 тис. грн – травмованим. Також із міського бюджету надано фінансову допомогу для поховання загиблих, вирішення соціально-побутових питань і лікування травмованих.

Крім того, шість мешканців будинку отримали кошти на відновлення пошкодженого майна на суму 226,7 тис. грн, а під'їзд, в якому вони проживають, підлягає повній реконструкції. Ще 29 власників навколишніх будинків, помешкання яких зазнали пошкоджень від вибухової хвилі та уламків, отримали компенсації на відновлення пошкодженого житла в розмірі 89 9916 грн, кошти надійшли на рахунки "єВідновлення", – каже Ірина Плетньова.

Допомагали всім миром

Ліквідація наслідків ракетного удару по Умані відбувалася не лише державним коштом, а й за участі міжнародних благодійних організацій.

За словами мера міста, благодійний фонд Global Empowerment Mission (США) встановив 1438 віконних блоків у будинках, постраждалих від вибухової хвилі, і власне у самій зруйнованій багатоповерхівці. Долучилася й компанія "Нова пошта": її коштом було встановлено 98 віконних блоків.

Оскільки Умань є епіцентром паломництва, допомогти постраждалим вирішили й представники хасидської спільноти: готелі в "їхньому" районі міста розмістили 10 мешканців постраждалого будинку.

– Окрім того, релігійна громада "Воскресіння Христове" надала по 71 тис. грн на оренду житла мешканцям зруйнованого під’їзду, і по 100-200 тис. грн всім сім’ям, які втратили близьких або потребували лікування.

Ще дев’ять організацій виплатили допомогу у розмірі від 2 до 16 тис. грн кожному з постраждалих і надали гуманітарну допомогу: продуктові набори, бокси з готовою їжею, спальні набори, посуд, термоси, – каже пані мер.

За словами Ірини Плетньової, одразу після трагедії мешканці усієї громади почали більш відповідально ставитись до своєї безпеки – укриття стали актуальними. Втім, вже сьогодні уманчани не так активно убезпечуються під час повітряних тривог.