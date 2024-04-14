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12-річна українка, яка втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару РФ, пробігла на Бостонському марафоні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Яна Степаненка Новина оновлена 14 квітня 2024, 14:24
Яна Степаненка. Фото facebook.com/unbroken.ua

Юна українка пробігла 5 км на престижних змаганнях

12-річна українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу в Краматорську (Донецька область), взяла участь у Бостонському марафоні. Дівчинка в такий спосіб допомагає українському ветерану.

Про це повідомляє Tvoemisto.tv. Тренерка дівчинки Ірина Данилюк повідомила, що Яна на протезах подолала 5 км дистанції, хоча планувала пробігти 2 км.

У США Степаненко бігла для того, щоб зібрати кошти на сучасний протез для ветерана Олександра Рясного, який втратив ногу на війні проти Росії. Юна українка готувалася до забігу упродовж 3 місяців. Відео із забігу опублікував у Twitter український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську 8 квітня 2022 року. Окупанти тоді вбили 61 людину, понад сотня отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський назвав трагедію у Краматорську справою "зла, яке не має меж".

У Росії цинічно звинувачують Україну в тому, що сталося, хоча в США підтвердили, що удар по місту було здійснено з позицій російських окупантів. На це вказує і відео із запуском ракет.

Теги:
#Легка атлетика #Бостонський марафон