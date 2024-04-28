"Забыть, как кричали матери тех детей, когда их доставали из-под бетона, не могу до сих пор": год назад по Умани нанесли ракетный удар

Как сейчас выглядит атакованный дом и что стало с его жителями

В ночь на 28 апреля 2023 года город Умань Черкасской области был атакован Россией с воздуха. Две ракеты Х-101 попали в девятиэтажку, в результате чего два подъезда панельного здания обрушились как карточный домик. Поисковые работы продолжались несколько суток, а жертвами обстрела стали 23 человека, в том числе шесть детей.

Год спустя "Телеграф" пообщался с местными властями и жителями соседних домов, чтобы выяснить, удалось ли городу оправиться от этой трагедии.

"В памяти все как вчера"

Умань – 80-тысячный город в самом центре Украины. Именно здесь 24 февраля 2022 года появилась первая жертва полномасштабного вторжения: ранним утром ракета попала в центр города, убив велосипедиста. Впрочем, после этого город не становился объектом обстрелов больше года, несмотря на то, что сигналы тревоги здесь – привычная вещь.

Более чем через год после начала большой войны город снова вздрогнул от прилета. По словам местных жителей, в то утро взрывы были такой силы, что от их вибраций и громкости сигнализации на автомобилях сработали даже в других концах города.

Все, что происходило в последующие двое суток, забыть невозможно, хотя иногда очень хочется стереть это из памяти, говорит жительница соседнего с пострадавшим дома Ирина.

– Завалы во дворе разобрали, окна заменили, но забыть, как кричали матери тех детей, когда их доставали из-под груды бетона, не могу до сих пор – в памяти все как вчера. В квартире, куда попала ракета, погибли две женщины, но тело одной из них так и не нашли… Еще одна девушка три месяца боролась за жизнь, перенесла пять операций, но спасти ее не удалось.

Да и как тут забудешь, если живое напоминание постоянно перед глазами? В первые месяцы даже думали с мужем переехать, ведь было страшно, что это может повториться – место уже "пристрелянное". Не знаю, как у других, но у меня до сих пор с нервами не все хорошо: содрогаюсь от резких и громких звуков, даже когда тревоги нет, сердце просто выпрыгивает из груди, — говорит уманчанка в разговоре с "Телеграфом".

Жители пострадавшего дома не идут на общение с журналистами. Создается впечатление, что люди до сих пор напуганы и не хотят лишний раз напоминать о себе и привлекать внимание к этой локации в публичном пространстве.

Восстановление здания и жизней продолжается

До ракетной атаки в доме по улице Защитников Украины было зарегистрировано 217 жителей. В результате удара девять квартир были разрушены полностью, еще 18 получили значительные разрушения, в остальных – повреждения разной степени. Из-за полного разрушения первый подъезд на 45 квартир стал непригодным для проживания.

Сегодня территория вокруг полуразрушенного дома превратилась в строительную площадку. Демонтажные работы уже завершены и теперь строители работают над утеплением наружных стен пригодной к жизни части дома, рассказала мэр города Ирина Плетнева.

Несмотря на значительные повреждения здания, во втором подъезде на 54 квартиры проживают люди. Все инженерные сети и лифт в этой части многоэтажки работают. В социальной гостинице до сих пор проживают 23 человека, из них семеро детей.

– Все пострадавшие от ракетной атаки не остались без поддержки от государства. Выплаты из областного бюджета составили 2,8 млн грн: по 100 тыс. грн семьям погибших и по 50 тыс. грн – травмированным. Также из городского бюджета предоставлена финансовая помощь для захоронения погибших, решения социально-бытовых вопросов и лечения травмированных.

Кроме того, шесть жильцов дома получили средства на восстановление поврежденного имущества на сумму 226,7 тыс. грн., а подъезд, в котором они проживают, подлежит полной реконструкции. Еще 29 владельцев окрестных домов, дома которых получили повреждения от взрывной волны и обломков, получили компенсации на восстановление поврежденного жилья в размере 899 916 грн, средства поступили на счета "єВідновлення", — говорит Ирина Плетнева.

Помогали всем миром

Ликвидация последствий ракетного удара по Умани происходила не только за государственный счет, но и при участии международных благотворительных организаций.

По словам мэра города, благотворительный фонд Global Empowerment Mission (США) установил 1438 оконных блоков в домах, пострадавших от взрывной волны, и, собственно, в самой разрушенной многоэтажке. Присоединилась и компания "Новая почта": за ее счет было установлено 98 оконных блоков.

Поскольку Умань является эпицентром паломничества, помочь пострадавшим решили и представители хасидского сообщества: гостиницы в их районе города разместили 10 жителей пострадавшего дома.

– Кроме того, религиозная община "Воскресение Христово" предоставила по 71 тыс. грн на аренду жилья жителям разрушенного подъезда, и по 100-200 тыс. грн всем семьям, которые потеряли близких или нуждались в лечении.

Еще девять организаций выплатили пособие в размере от 2 до 16 тыс. грн каждому из пострадавших и оказали гуманитарную помощь: продуктовые наборы, боксы с готовой едой, спальные наборы, посуда, термосы, – говорит мэр.

По словам Ирины Плетневой, сразу после трагедии жители всего города начали более ответственно относиться к своей безопасности – укрытия стали актуальными. Впрочем, уже сегодня жители Умани не так активно используют бомбоубежища во время воздушных тревог.