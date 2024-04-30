"Христос Воскрес – Воістину Воскрес": у ПЦУ пояснили сенс великоднього вітання і чому його треба вимовляти 40 днів

Якщо Христос не воскрес, то і віра наша марна

Великоднє вітання православних християн "Христос Воскрес – Воістину Воскрес" походить ще з біблійних часів і означає утвердження віри у воскресіння Христа. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

- Сенс вітання, це коли жінки-мироносиці прийшли в перший день після суботи помазати тіло Господа нашого Ісуса Христа пахощами, як це потрібно було згідно з юдейською традицією погребіння, а ангел їм сповістив, що Ісус воскрес. От звідси, від цього ангельського вітання до жінок-мироносиць і походить наше вітання. Ну і ми відповідаємо: "Воістину Воскрес", бо так, дійсно, він воскрес. Ми утверджуємо свою віру, оскільки ще апостол Павло сказав: якщо Христос не воскрес, то і віра наша марна. Тобто ми утверджуємо те, що ми віримо, що Христос дійсно воскрес, воістину воскрес Христос, — пояснив митрополит Олександр.

За словами священника ПЦУ, великоднє вітання потрібно вимовляти не тільки в сам день свята, а ще й 40 днів після Великодня.

– Вітанням "Христос Воскрес" і відповіддю "Воістину Воскрес" вітаються з першого дня Великодня і до Вознесіння. Відбувається це протягом 40 днів, оскільки Вознесіння Господнє святкуємо на 40-й день після його Воскресіння. І весь цей період, поки Христос ще перебував зі своїми учнями тут на землі, ми і вітаємося цим пасхальним вітанням. Тобто свято Пасхи святкують фактично ці 40 днів, — зазначив митрополит Олександр.

Нагадаємо, "Телеграф" дізнався у священника ПЦУ Георгія Коваленка про тонкощі літочислення, внаслідок яких цього року святкування нашого Великодня збіглося в даті з відзначанням свята і в Росії.