"Христос Воскрес – Воистину Воскрес": в ПЦУ объяснили смысл пасхального приветствия и почему его надо произносить 40 дней

Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна

Пасхальное поздравление православных христиан "Христос Воскрес – Воистину Воскрес" происходит еще с библейских времен и означает утверждение веры во воскресение Христа. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

- Смысл приветствия, когда женщины-мироносицы пришли в первый день после субботы помазать тело Господа нашего Иисуса Христа благовониями, как это нужно было согласно иудейской традиции погребения, а ангел им возвестил, что Иисус воскрес. Вот отсюда, от этого ангельского поздравления к женщинам-мироносицам и происходит наше поздравление. Ну и мы отвечаем: "Воистину Воскрес", потому что да, действительно, он воскрес. Мы утверждаем свою веру, поскольку еще апостол Павел сказал: если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. То есть мы утверждаем, что мы верим, что Христос действительно воскрес, воистину воскрес Христос, — объяснил митрополит Александр.

По словам священника ПЦУ, пасхальное поздравление нужно произносить не только в сам день праздника, но еще и 40 дней после Пасхи.

– Приветствием "Христос Воскрес" и ответом "Воистину Воскрес" приветствуются с первого дня Пасхи и до Вознесения. Это происходит в течение 40 дней, поскольку Вознесение Господне празднуем на 40-й день после его Воскресения. И весь этот период, пока Христос еще находился со своими учениками на земле, мы и приветствуемся этим пасхальным приветствием. То есть, праздник Пасхи празднуют фактически эти 40 дней, — отметил митрополит Александр.

Напомним, "Телеграф" узнал у священника ПЦУ Георгия Коваленко о тонкостях летоисчисления, в результате которых в этом году празднование нашей Пасхи совпало по дате с празднованием и в России.