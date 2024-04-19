Якою буде погода на Великдень у Києві: прогноз на місяць

Синоптики прогнозують хмарну погоду

Зараз Київ накрили дощі, проте з обіду п'ятниці, 19 квітня, можна очікувати на ясне небо та підвищення температури. Субота пройде без опадів, а в неділю очікується сильний дощ.

За прогнозами синоптиків, погода у кінці квітні в столиці буде переважно похмурою, з мінливою хмарністю та періодичними опадами. Це передає сайт "Meteo.ua".

Температура підійматиметься максимум до +14°, в деякі вночі падатиме до +3°. Вітер переважатиме північно-східний, із середньою швидкістю поривів 4-7 м/с.

У першій декаді травня до Києва завітає сонце. Значних опадів не очікується. Температура повітря вдень буде підійматися в середньому до +15°…17°, вночі опускатиметься до +9…+11°.

На Великдень, 5 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду, проте без опадів. Температура повітря зранку буде +11°, вдень +17°. Вночі буде тепліше, ніж уранці, очікується +13°.

Почнеться друга декада травня з дощів, але стане тепліше. Вдень стовпчики термометра підійматимуться до +20°…+23°, вночі падатимуть до +14°…+16°. У кінці декади також можливі опади. Температура повітря сягне +24°.

Приморозків на цей місяць не прогнозують.

Погода в Києві на 30 днів

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки. Відбуватимуться вони 20 та 21 квітня у різних районах столиці.