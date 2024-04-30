Комендантська година у Києві на Великдень: які обмеження діятимуть

Мешканців і гостей столиці просять подбати про власну безпеку

На Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година у Києві та області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицями у цей час суворо заборонено.

Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години. Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Традиційно, в ніч на неділю Великодня у церквах проводяться богослужіння, які закінчують уранці освяченням великодніх кошиків. Однак через постійну загрозу атак з боку РФ у столиці та області було вирішено не скорочувати час дії комендантської години.

Тому на Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година на Київщині та в Києві діятиме без змін — з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицями у цей час заборонено!

Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.

На Великдень у столиці правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі.

Що заборонено робити в комендантську годину

заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях

заборонено переміщатися на транспорті або пішки без спецперепустки.

Краще правильно розраховуйте свій час і повертайтеся додому, перш ніж почне діяти комендантська година. Оскільки особа, яка порушуватиме комендантську годину, може вважатися членом диверсійно-розвідувальної групи.

Як карається порушення комендантської години:

Порушення спричинятиме накладення штрафу у розмірі від 8500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, штрафуватимуть на удвічі більшу суму.

Комендантський патруль має право:

затримувати та доставляти порушників до підрозділів Нацполіції України;

з’ясовувати, чому порушник перебуває на вулиці;

оглядати речі чи транспортний засіб;

перевіряти документи;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників, якщо є така потреба.

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