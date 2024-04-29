"Винні" три календарі: в ПЦУ пояснили, чому Україна святкує Великдень одного дня з Росією

Питання узгодження дат між християнами обговорюють вже декілька десятиліть

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар . Це рішення було продиктоване в тому числі церковно-політичною ситуацією в нашій країні, адже за юліанським календарем, яким раніше користувалися православні віряни України, живе РПЦ. Однак цього року святкування нашого Великодня збіглося в даті з відзначанням свята і в Росії.

Чому ж так сталося, адже ПЦУ живе за новим календарем? Тонкощі літочислення "Телеграфу" пояснив священник ПЦУ Георгій Коваленко.

За словами отця Георгія, у різних церков на території України є три календарі, за якими вони живуть.

— Це григоріанський календар. За ним живе Римо-католицька церква і протестанти у світі.

Є юліанський календар. Це той календар, за яким живе частина православних (менша частина у світі) і Російська церква зокрема.

І є новоюліанський календар, на який православні почали переходити на початку XX століття. Його особливість в тому, що неперехідні свята, які щороку відзначають в однакову дату, збігаються з григоріанським календарем.

А от вирахування Пасхалії та всіх пов'язаних перехідних свят (Трійця, Вознесіння) залишилося в традиціях юліанського календаря. Тому є розбіжність у вирахуванні Пасхалії. І так сталося, що якраз цього року нашого переходу на Новоюліанський календар (церковний рік починається з 1 вересня. — Ред.) у нас найбільша розбіжність у вирахуванні Пасхалії між західною церквою і православними, — зазначив Коваленко.

Втім, за словами священника, питання узгодження дат між християнами обговорюють вже декілька десятиліть. У цьому процесі активну участь бере православна церква зі Вселенським патріархом Варфоломієм на чолі.

— За це виступає Вселенський патріарх, за це виступає Папа Римський, архієпископ Кентерберійський (Англіканська церква), до цього процесу також долучалася Коптська церква. І є умовні декілька дат, до яких, можливо, це питання буде вирішено. Одна з них настане у 2025—2026 році, коли буде 1700 років Першого вселенського собору, (який, до речі, теж намагався унормувати дату святкування Великодня), — додає Коваленко.

Священник переконаний, що багато хто у світі бажає, щоб це питання було між церквами унормоване і всі християни святкували Великдень в один день.

— Але треба розуміти, що календар — витвір людських рук і людських розрахунків. Тобто, по-перше, є похибки, а по-друге, є певний принцип, за яким вираховують свято. Великдень не вираховують тільки за сонячним календарем, але процес приведення цього питання до єдності триває, — резюмував Георгій Коваленко.