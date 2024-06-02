Світло зі сміття: українські школярі представили проєкти зі збереження природних ресурсів

Учні запропонувати інноваційні ідеї, спрямовані на покращення екологічної ситуації в Україні

Зміна клімату, забруднення довкілля, виснаження природних ресурсів — лише деякі з викликів, з якими ми стикаємося сьогодні. Згідно з дослідженням ООН, до 2030 року людство може споживати на 50% більше ресурсів, аніж здатна відновити планета. Саме тому вкрай важливо, щоб кожен, незалежно від віку та професії, долучився до збереження довкілля.

З цією метою компанія Epson організувала всеукраїнський конкурс "Втілення цілей сталого розвитку на рівні школярів". У рамках конкурсу учні мали змогу запропонувати свої інноваційні ідеї та проєкти, спрямовані на покращення екологічної ситуації в Україні.

Учасники конкурсу запропонували безліч цікавих та практичних ідей в різних напрямах:

сортування відходів і збирання вторинної сировини;

повторне використання пластику та виготовлення прикрас, меблів;

озеленення території, садівництво та переробка відходів на добриво;

збереження електроенергії та пошук альтернативних відновлювальних джерел енергії;

просвітницька діяльність, залучення до екологічного руху однолітків та батьків;

Шкільна мініелектростанція власноруч

Учні Вінницького ліцею №8 під керівництвом вчителя трудового навчання Юрія Московчука сконструювали прилад Eco-8. Цей пристрій призначений для часткового забезпечення аварійного освітлення укриття у разі відключення основного джерела світла.

Мініелектростанція складається із трьох акумуляторів і здатна накопичити протягом доби до одного кіловата електроенергії. Крім сонячної панелі, усі деталі приладу були складені власноруч з раніше використаних матеріалів. Так, наприклад, учні приносили використані батареї від зламаних девайсів і тестували разом робочі акумулятори, щоб скласти нову батарею, в якій можна було б накопичувати й зберігати енергію для подальшого використання.

— Ми плануємо масштабувати нашу творчу майстерню до мобільної еколабораторії, щоб діти могли презентувати практичні навички іншим школярам. Адже таке навчання від однолітків є дієвішим", — каже заступник директора з виховної роботи Юлія Дячок.

Крім того, команда ліцею планує придбати ще декілька батарей для створення нових приладів з накопичувальною енергією. Для розвитку цієї справи школярі збирають вторсировину: пластик, макулатуру, — отримані кошти спрямовують частково на виготовлення нових пристроїв, а частина вкладається у наближення перемоги.

"Екотрансформери": перетворення ліцею на квітучий сад

Команда Світловодського ліцею сучасної освіти "Інтелект" запропонувала комплексний підхід для розв’язання проблеми забруднення повітря, в межах якого учні самостійно озеленювали простір ліцею та селища Власівка.

Діти спільно з керівником закладу Людмилою Литус живцювали та вирощували саджанці декоративних рослин, оновлювали клумби і фруктовий сад.

Вчитель історії та громадянської освіти зазначає, що формування екозвичок в учнів ліцею є безперервним процесом.

– Ми реалізуємо ідею екологічного самоврядування і намагаємось залучити до цього якомога більше школярів. Мені хотілося б, щоб мої учні стали агентами змін, розуміючи, що навіть у такому юному віці від них залежить багато речей, й вони мають вплив на розв’язання екологічних проблем, – каже Людмила Литус.

Команда "Екотрасформерів" ще з осені 2023 року втілює власний проєкт "школа-сад", закуповуючи на донати учнів і батьків саджанці: вербички, ялівцю, самшиту. На зелених локаціях ліцею планують облаштувати спеціальні місця для комфортного проведення уроків на природі. До того ж конкурс став мотивацією для ліцею почати роботу з відновлення старої теплиці на території закладу.

Невіддільною складовою цієї ініціативи є просвітницька діяльність. Діти розповідають у своїй та сусідніх школах про практику сортування, а також проводять майстер-класи з виготовлення речей, даючи пластику друге життя.

Своя енергія та мінімізація відходів

Учні Дніпровського ліцею №3 спільно з вчителькою фізики Аліною Полосухіною розробили 3D-макет енергоефективної та ресурсонезалежної школи, який може стати прикладом для відбудови зруйнованих українських шкіл.

Концепція містить такі складові: компостування, вирощування рослин, використання сонячних батарей, сортування відходів, а також встановлення підлогових п'єзоелементів, які перетворюють механічну енергію від кроків на електроенергію.

За словами учениці ліцею Поліни Білокінь, школярі прагнули зробити графіку 3D-моделі максимально детальною та можливою для реалізації. Використання п'єзоелементів вимагало не лише 3D-моделювання, а й прорахунків і створення електричної схеми.

— Концепцію енергоефективної школи можливо реалізувати при відповідному інвестуванні та плануванні. Не зважаючи на те, що наш ліцей був побудований давно, для економії електроенергії тут встановлені датчики руху та енергоефективне освітлення, будівля ізольована для збереження тепла. На уроках трудового навчання використовуються сонячні батареї. У нас встановлені контейнери для збору батарейок та пластикових кришок, які діти вчаться переробляти на уроках, — зазначає керівниця проєкту Аліна Полосухіна.

Кожен з нас може зробити свій внесок у спільну справу, просто звернувши увагу на свої повсякденні звички. Так, вимкнення непрацюючих пристроїв з розетки, зменшення яскравості світла чи навчання/робота при природному освітленні здатні допомогти зменшити використання електроенергії.