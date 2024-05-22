"Такого немає ніде на планеті": на місці колишнього Каховського водосховища утворилося незвичайне "море" (відео)

Еколог не очікував побачити картину

Майже через рік після підриву росіянами Каховської ГЕС на місці осушеного Каховського водосховища виріс гігантський ліс. Він виглядає як море з верби, і такого немає ніде більше у світі.

Про це під час репортажу "Суспільного" розповів еколог Вадим Манюк. Він разом з журналістами побував у Великому Лузі, що відродився.

Для довідки: Великий Луг — ділянка лівосторонньої заплави Дніпра, величезні річкові плавні нижче за Дніпровські пороги. У XVI—XVIII століттях розміщувався між руслами Дніпра та його лівої притоки Конки, якою у XVIII столітті проходив кордон із Кримським ханством. Вся ця місцевість належала Запорізькій Січі, а з Великим Лугом нерідко ототожнювалося все Запоріжжя. Після утворення Каховського водосховища Великий Луг практично повністю зник, але зараз ці території повертаються до свого первозданного вигляду.

Прибувши на місце Манюк неабияк здивувався, адже він не очікував побачити картину, яка перед ним відкрилася.

"Я чекав, але думав, що буде більше води. Десь могли б бути видно плеса озер, але я не прорахував, що верба піднялася дуже високо і вона просто приховує її. Якщо там і є якісь "вікна" з водою", то їх зовсім не видно. Це суцільне море з верби… Це неймовірно. Можна впевнено сказати, що такого явища більше немає ніде на планеті", — заявив Манюк.

Еколог пояснив, що дно Каховського водосховища наразі фактично є молодим лісом із білої верби. Саме це дерево цілком очікувано там з’явилося, бо це рослина-"піонер" — вона перша біля річок розміщується на піщаних мілинах. Манюк зазначив, що сьогоднішнє колишнє Каховське водосховище – це ідеальні умови для верби.

"Вражає те, скільки насіння, якщо за один сезон з нізвідки з’явився цілий ліс. У нас немає таких осередків верби. Якісь може смужечки біля берегів, але цього було достатньо, щоб засіяти весь Великий Луг, а це майже 150 тисяч гектарів цих природних насаджень утворилося", — розповів еколог.

За словами Манюка, зараз цей ліс висотою близько 2-3 метрів, але він зростатиме і в майбутньому природа прорідить його лави. Якщо зараз на 1 метрі може рости і 20 дерев, то згодом залишиться лише одне, а потім і на 10 метрів.

"Але це дуже поступовий процес природний", — пояснив він.

Зазначимо, що поки що в одній частині нашої країни природа бере своє, то в іншій частині, наприклад на Донбасі, через дії окупантів масово знищуються ліси. Це дуже серйозна проблема для екології України, яка може призвести у майбутньому до негативних наслідків. Докладніше про це ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Війна з Росією загрожує землетрусами і повенями. Еколог розповів, де вони можуть бути".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як війна в Україні змінює клімат у Європі.