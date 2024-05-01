Не тільки у Харкові: ще в одній області України збудують одразу 5 підземних шкіл, що відомо про проєкти
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Цього тижня пройдуть перші тендери
У прифронтовому Запоріжжі та області збудують підземні школи, щоб діти змогли безпечно здобувати освіту. Їхні проєкти вже погодило Міністерство освіти і науки України.
Про це повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. За його словами, три з цих шкіл будуть розташовані у різних районах обласного центру. Ще дві збудують у Запорізькому районі.
"Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу кількох районів обласного центру та кількох населених пунктів області", — розповідає Федоров.
Уточнюється, що загальна сума субвенції від держави на проєкти – 500 мільйонів гривень. Вже цього тижня відбудуться перші тендери на будівництво.
"Наша мета – надати можливість усім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі – 10 підземних шкіл", – каже голова ЗОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Майбутньому генсеку НАТО показали підземну школу у Харкові.