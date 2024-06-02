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Свет из мусора: украинские школьники представили проекты по сохранению природных ресурсов

Автор
Юлия Закирова Юлия Закирова
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Украинцы ищут новые способы восстановления экологии
Украинцы ищут новые способы восстановления экологии. Фото organic-eco.com.ua

Учащиеся предложили инновационные идеи, направленные на улучшение экологической ситуации в Украине

Изменение климата, загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов лишь некоторые из вызовов, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Согласно исследованию ООН, к 2030 году человечество может потреблять на 50% больше ресурсов, чем способна восстановить планету. Поэтому крайне важно, чтобы каждый, независимо от возраста и профессии, приобщился к сохранению окружающей среды.

С этой целью компания Epson организовала всеукраинский конкурс "Воплощение целей устойчивого развития на уровне школьников". В рамках конкурса учащиеся могли предложить свои инновационные идеи и проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в Украине.

Участники конкурса предложили множество интересных и практических идей по разным направлениям:

  • сортировка отходов и сбор вторичного сырья;
  • повторное использование пластика и изготовление украшений, мебели;
  • озеленение территории, садоводство и переработка отходов в удобрение;
  • сохранение электроэнергии и поиск альтернативных возобновляемых источников энергии;
  • просветительская деятельность, привлечение к экологическому движению сверстников и родителей;

Школьная миниэлектростанция собственноручно

Ученики Винницкого лицея №8 под руководством учителя трудовой учебы Юрия Московчука сконструировали прибор Eco-8. Устройство предназначено для частичного обеспечения аварийного освещения укрытия при отключении основного источника света.

Миниэлектростанция состоит из трех аккумуляторов и способна накопить в течение суток до одного киловатт электроэнергии. Кроме солнечной панели все детали прибора были составлены собственноручно из ранее использованных материалов. Так, например, учащиеся приносили использованные батареи от сломанных девайсов и тестировали вместе рабочие аккумуляторы, чтобы составить новую батарею, в которой можно было бы накапливать и сохранять энергию для дальнейшего использования.

— Мы планируем масштабировать нашу творческую мастерскую в мобильную эколабораторию, чтобы дети могли презентовать практические навыки другим школьникам. Ведь такое обучение от сверстников действеннее", — говорит заместитель директора по воспитательной работе Юлия Дячок.

Кроме того, команда лицея планирует купить еще несколько батарей для создания новых приборов с накопительной энергией. Для развития этого дела школьники собирают вторсырье: пластик, макулатуру, полученные средства направляют частично на изготовление новых устройств, а часть вкладывается в приближение победы.

"Экотрансформеры": превращение лицея в цветущий сад

Команда Светловодского лицея современного образования "Интеллект" предложила комплексный подход к решению проблемы загрязнения воздуха, в рамках которого учащиеся самостоятельно озеленяли пространство лицея и поселка Власовка.

Дети совместно с руководителем заведения Людмилой Литус живили и выращивали саженцы декоративных растений, обновляли клумбы и фруктовый сад.

Учитель истории и гражданского образования отмечает, что формирование экзотических привычек у учащихся лицея является непрерывным процессом.

Мы реализуем идею экологического самоуправления и стараемся привлечь к этому как можно большее количество школьников. Мне хотелось бы, чтобы мои ученики стали агентами перемен, понимая, что даже в столь юном возрасте от них зависит многое, и они оказывают влияние на решение экологических проблем, говорит Людмила Литус.

Команда "Экотрасформеров" еще с осени 2023 года воплощает собственный проект "школа-сад", закупая на донаты учеников и родителей саженцы: вербички, можжевельника, самшита. На зелёных локациях лицея планируют обустроить специальные места для комфортного проведения уроков на природе. К тому же конкурс стал мотивацией для лицея начать работу по восстановлению старой теплицы на территории заведения.

Неотделимой составляющей этой инициативы есть просветительская деятельность. Дети рассказывают в своей и соседних школах о практике сортировки, а также проводят мастер-классы по изготовлению вещей, давая пластику вторую жизнь.

Своя энергия и минимизация отходов

Ученики Днепровского лицея №3 совместно с учительницей физики Алиной Полосухиной разработали 3D-макет энергоэффективной и ресурсонезависимой школы, который может послужить примером для восстановления разрушенных украинских школ.

Концепция содержит следующие составляющие: компостирование, выращивание растений, использование солнечных батарей, сортировку отходов, а также установку напольных пьезоэлементов, превращающих механическую энергию от шагов в электроэнергию.

По словам ученицы лицея Полины Билокинь, школьники стремились сделать графику 3D-модели максимально подробной и возможной для реализации. Использование пьезоэлементов требовало не только 3D-моделирования, но и просчетов и создания электрической схемы.

— Концепцию энергоэффективной школы можно реализовать при соответствующем инвестировании и планировании. Несмотря на то, что наш лицей был построен давно, для экономии электроэнергии установлены датчики движения и энергоэффективное освещение, здание изолировано для сохранения тепла. На уроках трудового обучения употребляются солнечные батареи. У нас установлены контейнеры для сбора батареек и пластиковых крышек, которые дети учатся перерабатывать на уроках, отмечает руководитель проекта Алина Полосухина.

Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело, просто обратив внимание на свои обычные привычки. Так, отключение неработающих устройств из розетки, уменьшение яркости света или обучение/работа при естественном освещении способны помочь снизить использование электроэнергии.

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#Экология #Конкурс #Изобретение #Природа