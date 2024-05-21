Війна з Росією загрожує землетрусами і повенями. Еколог розповів, де вони можуть бути

Удари ворога важким озброєнням можуть викликати руйнування шахт і техногенно зумовлені землетруси.

Війна на сході України триває вже понад 10 років. Протягом всього цього часу регіон сотні разів на день здригається від надпотужних вибухів, у результаті чого земля піддається вібраціям, а у повітря викидається безліч тисяч тонн токсичних газів і продуктів горіння. Згубність війни не лише для людей, а й для довкілля не піддається сумніву. Втім, наскільки катастрофічними можуть бути наслідки російської агресії для нашої природи, покаже тільки час.

Чи здатні вибухи викликати землетруси і повені, і якої "відповіді" від природи слід очікувати найближчі 10 років, "Телеграф" запитав у еколога МБО "Екологія-Право-Людина" Анатолія Павелка.

– Який вплив мають бойові дії на екологію в Україні?

– Тут слід відмітити два аспекти. Перший – вплив бойових дій на природу загалом, другий – їхній вплив на виникнення так званих катастрофічних стихійних природних процесів, які відрізняються від звичайних порушень у довкіллі величезними масштабами і руйнівною силою.

Якщо ми говоримо про забруднення довкілля, безсумнівно, війна завдає надзвичайно великої шкоди на всіх рівнях, це:

пряме фізичне руйнування природних комплексів (лук, степів, річкових екосистем) через порушення грунтів;

первинне забруднення – коли в результаті падіння снарядів відбувається забруднення довкілля їхніми осколками;

вторинне забруднення – коли в результаті руйнування цивільних об'єктів та інфраструктури відбувається займання, розгерматизація, виливання та горіння хімікатів або руйнування очисних споруд. В результаті таких пожеж у повітря викидається величезна кількість токсичних газів. Оксиди сірки і азоту можуть призводити до кислотних дощів, які отруюють грунт, грунтові води і завдають опіків рослинам, а потраплючи до харчових ланцюгів, згубно впливають на стан здоров’я людей і тварин.

– Чи може це призводити до повенів і паводків?

– Бойові дії можуть спричинити погіршення повеневої і паводкової ситуації. Втім, першочергово це буде відбуватися в тих випадках, коли через бойові дії руйнується техногенно створений природний об'єкт. Наприклад, руйнація Каховського водосховища, Сумської греблі або знищення гребель на річці Оскіл у Харківській області, в результаті чого мали місце повені, затоплення територій, руйнування інфраструктури, порушення водопостачання, кардинальне порушення гідрологічного режиму.

Стосовно паводків, це може відбуватися опосередковано, через техногенну систему, коли в результаті її порушення явища природного характеру посилюються. Наприклад, паводкова хвиля може стати більш високою і потужною.

– Які наслідки матиме знищення лісів?

– Ліс є стабілізуючим чинником у зволоженні навколишньої території. У маловодний період він допомагає підтримувати певний рівень водності у поверхневих водних об'єктах і рівень ґрунтових вод. На сьогодні тисячі гектарів лісу знищено. По суті, ліси припиняють виконувати водоохоронні і кліматоохоронні функції. В результаті можемо казати про катастрофічні посухи, вітрову ерозію і видування верхнього шару ґрунту.

Ймовірно, ми будемо ці явища спостерігати. Власне, ми вже їх спостерігаємо протягом останніх років на сході України, де дуже часто можна побачити пилові смерчі над зоною ведення бойових дій.

– Чи можуть вібрації від вибухів стати причиною землетрусів за так званим "ефектом метелика"?

– Даних про спричинення бойовими діями (окрім теоретично ядерної війни) землетрусів поки немає. Водночас, якщо ми кажемо саме про Донбас, ризики мають місце.

Ця територія надзвичайно щільно насичена різного роду техногенними об'єктами (шахтами і кар’єрами), які перебувають у нестійкому з геологічної точки зору стані. В даному разі використання важкого озброєння, дійсно, може призвести до руйнування шахт і підтоплень, не природних, але техногенно зумовлених землетрусів. Вони зазвичай мають більш локальний характер, але наслідки можуть бути дійсно руйнівними.