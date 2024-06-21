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Шкільна реформа: старшокласників поселять у гуртожитки, а кількість предметів скоротять

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Наталія Тютюненко Наталія Тютюненко
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Замміністра науки та освіти говорив про переваги реформи та що чекає учнів, батьків та громади
Замміністра науки та освіти говорив про переваги реформи та що чекає учнів, батьків та громади. Фото Пресслужба МОН

В МОН розкрили нові деталі реформи старшої школи і розповіли про розбудову мережі академічних ліцеїв

Зараз МОН активно обговорює з керівниками громад та педагогами реформу старшої школи. Вона, зазначає замміністра освіти та науки Андрій Сташків, найскладніша – у порівнянні із реформою початкової і середньої школи. "Телеграф" розбирався в деталях.

Реформа не буде швидкою

До кінця літа Міністерство освіти та науки України матиме на руках повну інформацію про потенційну мережу закладів для учнів старшої школи: що є, що потрібно будувати з нуля, а в яких випадках потрібно подбати про гуртожитки чи пансіонати для проживання дітей під час навчання.

"Ми готуємося дуже ретельно і заздалегідь, обговорюємо мережу закладів — академічних та професійних ліцеїв, зміст — в чому буде особливість і наскільки важлива варіативна частина, яка передбачена стандартом профільної середньої освіти", — говорить Андрій Сташків. Освітня реформа, за його словами, в принципі не може бути швидкою. Ця розрахована до 2030 року.

З 2027 року в старшій школі буде не два, а три роки навчання — з 10 по 12 клас. Школярі обиратимуть — йти до академічного ліцею чи професійного коледжу. Академічний ліцей готуватиме до вступу у виш, а професійний коледж даватиме освіту і професію. "Телеграф" писав про це детально раніше.

Замміністра освіти та науки розповів, що реформа профільної середньої освіти виросла з усвідомлення чотирьох фактів:

  • учні 10-11 класів перевантажені, вони мають 15+ предметів та безліч домашніх завдань;
  • 11-річний термін навчання не відповідає практикам ЄС і інших лідуючих країн західного світу;
  • учнівство не має широкого вибору профілів навчання та предметів або курсів, які їм потрібні та цікаві;
  • профорієнтаційна робота в школах має часто формальний характер.

"Сьогодні учні, формально мають можливість обирати профіль, за яким вони хочуть навчатись, а фактично його не мають, — говорить заступник міністра. – Ми дослідили всю мережу шкіл, і можемо стверджувати, що понад 70% з них надають один гуманітарний профіль. Фактично ми втрачаємо природознавчий, фізико-математичний напрям і інші — школи не пропонують ці профілі. Стандарт, який ми готуємо, і який незабаром буде передано уряду, передбачає велику варіативність напрямків".

Але не все так страшно для освітян: МОН напрацювало документ — Концептуальну записку, — щодо академічних ліцеїв, у якій пропонуються різні готові моделі профілів, якими школи зможуть користуватись, як основою.

У МОН визначили три кластери: STEM, мовно-літературний, суспільно-гуманітарний.

Якщо з двома останніми зрозуміло, то STEM — це акронім, утворений від слів "природничі науки" (Science),"технологія" (Technology), "інженерія" (Engineering) та "математика" (Mathematics). Заняття будуються так, щоб усі чотири дисципліни були присутні в них і взаємно доповнювалися.

Кожен ліцей пропонуватиме на вибір щонайменше три профілі з одного, двох чи усіх трьох кластерів.

Слайд з презентації МОН

Навчання включатиме три типи предметів:

  • обов'язкові для всіх;
  • курси або предмети за обраним профілем;
  • вибіркові курси та предмети — за бажанням учня.

Кількість годин за обов'язковими предметами буде зменшуватись від 10 до 12 класу. 10 клас буде таким собі перехідним етапом, місточком між середньою школою та навчанням в ліцеях.

"Ми хочемо, щоб учні не ходили до репетиторів"

– Ми хочемо, щоб кожен учень в країні мав доступ до поглибленого вивчення різних предметів. Так, ліцеї пропонуватимуть гуманітарний, математичний чи інший профіль, але буде змога дібрати години і з іншого профіля – наприклад, з музики чи інформаційної безпеки. Можна буде добрати години предметів, які учень хоче поглиблено вивчати. Ми хочемо, щоб вони не ходили до репетиторів, а могли підготуватись до тестування, поглибити знання в школі, – пояснює Андрій Сташків.

Як це виглядатиме на практиці? На громадських обговореннях по побудові мережі ліцеїв у Київській області, Сташків показав приклади використання вільних годин у двох навчальних профілях – мовно-літературному та STEM.

Наприклад, учениця (умовний персонаж) Ганна, яка з дитинства любила техніку, тому обрала профіль STEM. Вона поглиблено вивчає математику, природничі науки й технології. Водночас вона захотіла б обрати кілька курсів, опанування яких могло б бути їй корисним.

Тож щосеместра вона матиме 4 курси (предмети) за обраним профілем, і три — поза профілем. На кожен предмет на тиждень відводиться по 2 уроки.

Її набір курсів виглядатиме так.

Інший приклад — такий самий умовний персонаж, що обрав мовно — літературний профіль, Ілля. Нова модель школи дасть йому змогу вивчати Європейську літературу ХХ ст, критичний аналіз тексту, і поруч — математичну логіку, хімію в повсякденному житті і географію небезпек. Все це — в одному семестрі в різних міжкласних групах.

Але все не так просто. Якщо в школі мало учнів, надати дітям різноманіття предметів — а це значить, зібрати штат педагогів і влаштовувати фактично індивідуальні заняття — неможливо. Особливо, якщо це невелика школа в сільській місцевості.

Менше дітей — менше можливостей для їх навчання

Моделювання мережі ліцеїв — ще одне серйозне питання, яке вимагає участі і освітян, і керівників громад. МОН переконані, що це мають бути окремі школи – окремі будівлі — для учнів 10-12 класів. В МОН наводять цифри: оптимальна кількість учнів ліцею — і академічного, і професійного – 600 дітей. Якщо мова про гірську місцевість або малозаселену, кількість учнів може бути скорочена до 300.

А там, де дітей в громадах мало, учнів збиратимуть в один ліцей з різних віддалених один від одного населених пунктів. І або підвозити і забирати дітей щодня автобусами, або думати про гуртожитки для них.

– При плануванні мережі необхідно передбачити наявність місць у гуртожитках для учнів, які навчатимуться в ліцеях, розташованих далі, ніж 10 км автомобільними дорогами державного чи місцевого значення від дому, — пояснює Андрій Сташків. – Якщо наявна кількість місць в гуртожитках недостатня, потрібно розглянути можливість розміщення дітей у гуртожитках інших освітніх закладів, розташованих в цьому ж населеному пункті.

Андрій Сташків на зустрічі з освітянами

Затвердження планів формування мережі закладів профільної освіти має відбутися до 1 вересня цього року. Тому зараз з кожною громадою мережу закладів моделюють прямо на карті — щоб були очевидні відстані, шляхи підвезення дітей тощо. І говорять, що в деяких випадках доведеться будувати гуртожитки, в деяких – ремонтувати дороги. Але після затвердження плану, внести корективи і додати щось буде практично неможливо.

Андрій Сташків звертає увагу, що реформа стосується насамперед громад, адже саме для них найбільш актуальним є збереження людського капіталу.

Водночас голови й депутати громад мають тверезо оцінювати демографічну ситуацію. Якщо в громаді багато учнів і найближчим часом не очікується різкого падіння їхньої кількості, то там можна створити великий ліцей, який дасть широкий вибір профілів і предметів / інтегрованих курсів. Проте громади, в яких прогнозується невелика кількість учнів старших класів, мають співпрацювати, щоб організувати ліцеї, що будуть надавати освіту учнівству кількох громад. Їм потрібно розуміти важливість освіти та її цінності для майбутнього України. І обʼєднуватися навколо цих цінностей і мети.

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#МОН #Освіта #Реформа #Реформа освіти #Освітня реформа