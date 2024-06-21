Школьная реформа: старшеклассников поселят в общежития, а количество предметов сократят

В МОН раскрыли новые детали реформы старшей школы и рассказали о развитии сети академических лицеев

Сейчас МОН активно обсуждает с руководителями общин и педагогами реформу старшей школы. Она, как отмечает замминистра образования и науки Андрей Сташкив, самая сложная – по сравнению с реформой начальной и средней школы. "Телеграф" разбирался в деталях.

Реформа не будет быстрой

До конца лета Министерство образования и науки Украины будет иметь на руках полную информацию о потенциальной сети учреждений для учащихся старшей школы: что есть, что нужно строить с нуля, а в каких случаях нужно позаботиться о общежитиях или пансионатах для проживания детей во время учебы.

"Мы готовимся очень тщательно и заранее, обсуждаем сеть заведений — академических и профессиональных лицеев, содержание — в чем будет особенность и насколько важна вариативная часть", — говорит Андрей Сташкив. Образовательная реформа, по его словам, в принципе не может быть быстрой. Эта рассчитана до 2030 года.

С 2027 года в старшей школе будет не два, а три года обучения – с 10 по 12 класс. Школьники будут выбирать — идти в академический лицей или профессиональный колледж. Академический лицей будет готовить к поступлению в вуз, а профессиональный колледж будет давать образование и профессию. "Телеграф" писал об этом подробно раньше.

Замминистра образования и науки рассказал, что реформа профильного среднего образования выросла из осознания четырех фактов:

учащиеся 10-11 классов перегружены, у них 15+ предметов и множество домашних заданий;

11-летний срок обучения не соответствует практикам ЕС и других лидирующих стран западного мира;

учащееся не имеет широкого выбора профилей обучения и предметов или курсов, которые им нужны и интересны;

Профориентационная работа в школах носит часто формальный характер.

"Сегодня ученики, формально имеют возможность выбирать профиль, по которому они хотят учиться, а фактически его не имеют, — говорит замминистра. — Мы исследовали всю сеть школ, и можем утверждать, что более 70% из них предоставляют один гуманитарный профиль. Фактически мы теряем природоведческое, физико-математическое направление и другие — школы не предлагают эти профили.

В МОН определили три кластера, по которым лицеи смогут формировать профили, в частности: STEM, языково-литературный, общественно-гуманитарный.

Если с двумя последними понятно, то STEM – это акроним, образованный от слов: "естественные науки" (Science), "технология" (Technology), "инженерия" (Engineering) и "математика" (Mathematics).Занятия строятся так, чтобы все четыре дисциплины присутствовали в них и взаимно дополнялись.

Каждый лицей будет предлагать по выбору не менее трех профилей. Они могут быть из одного, двух или всех трех кластеров.

В настоящее время МОН наработал документ — Концептуальную записку — относительно академических лицеев, в которой предлагаются разные готовые модели профилей, которыми школы смогут пользоваться, как основой.

Обучение будет включать три типа предметов:

обязательны для всех;

курсы или предметы по выбранному профилю;

выборочные курсы и предметы – по желанию ученика.

Слайд по презентации МОН

Обучение будет включать три типа предметов:

обязательны для всех;

курсы или предметы по выбранному профилю;

выборочные курсы и предметы – по желанию ученика.

Количество часов по обязательным предметам будет уменьшаться от 10 до 12 класса. 10 класс будет этаким переходным этапом, мостиком между средней школой и обучением в лицеях.

"Мы хотим, чтобы учащиеся не ходили к репетиторам"

– Мы хотим, чтобы каждый ученик в стране имел доступ к углубленному изучению разных предметов. Да, лицеи будут предлагать гуманитарный, математический или другой профиль, но будет возможность подобрать часы из другого профиля – например, по музыке или информационной безопасности. Можно будет подобрать предметы, которые ученик хочет углубленно изучать. Мы хотим, чтобы они не ходили к репетиторам, а могли подготовиться к тестированию, углубить знания в школе, – объясняет Андрей Сташкив.

Как это будет выглядеть на практике? На общественных обсуждениях по построению сети лицеев в Киевской области Сташкив показал примеры использования свободных часов в двух учебных профилях – языково-литературном и STEM.

К примеру, ученица (условный персонаж) Анна, которая с детства любила технику, поэтому выбрала профиль STEM. Она углубленно изучает математику, естественные науки и технологии. В то же время она захотела бы выбрать несколько курсов, овладение которыми могло бы быть ей полезно.

Поэтому каждый семестр она будет иметь 4 курса (предметы) по выбранному профилю, и три — вне профиля. На каждый предмет в неделю отводится по 2 урока.

Ее набор курсов будет выглядеть следующим образом.

Другой пример – такой же условный персонаж, избравший языково – литературный профиль, Илья. Новая модель школы позволит ему изучать европейскую литературу ХХ века, критический анализ текста и рядом — математическую логику, химию в повседневной жизни и географию опасностей. Все это – в одном семестре в разных межклассных группах.

Но все не так-то просто. Если в школе мало учащихся, предоставить детям многообразие предметов — а значит, собрать штат педагогов и устраивать фактически индивидуальные занятия — невозможно. Особенно, если это небольшая школа в сельской местности.

Меньше детей – меньше возможностей для их обучения

Моделирование сети лицеев — серьезный вопрос, требующий участия и педагогов, и руководителей общин. МОН убежден, что это должны быть отдельные школы – отдельные здания для учеников 10-12 классов. В МОН приводят цифры: оптимальное количество учащихся лицея – и академического, и профессионального – 600 детей. Если речь идет о горной местности или малозаселенной, количество учащихся может быть сокращено до 300.

А там, где детей в общинах мало, учащихся будут собирать в один лицей из разных отдаленных друг от друга населенных пунктов. И либо подвозить и забирать детей каждый день автобусами, либо думать об общежитиях для них.

– При планировании сети необходимо предусмотреть наличие мест в общежитиях для учеников, которые будут учиться в лицеях, расположенных дальше 10 км автомобильными дорогами государственного или местного значения от дома, – объясняет Андрей Сташкив. – Если имеющееся количество мест в общежитиях недостаточно, нужно рассмотреть возможность размещения детей в общежитиях других образовательных учреждений. расположенных в этом же населённом пункте.

Сейчас МОН активно общается с общинами и педагогами, объясняя нюансы, преимущества и вызовы реформы.

Утверждение планов формирования сети учреждений профильного образования в соответствии с Законом Украины "О полном общем среднем образовании" должно состояться до 1 сентября этого года. Поэтому сейчас с каждой общиной сеть заведений моделируют прямо на карте — чтобы были очевидны расстояния, пути подвоза детей и т.д. И обсуждается, что в некоторых случаях придется строить общежития, в некоторых — даже ремонтировать дороги. Но после утверждения плана внести коррективы и добавить что-либо будет практически невозможно.

Андрей Сташков обращает внимание, что реформа касается прежде всего общин, ведь именно для них наиболее актуально сохранение человеческого капитала.

– В то же время, председатели и депутаты общин должны трезво оценивать демографическую ситуацию. Если в общине много учащихся и в ближайшее время не ожидается резкое падение их количества, то там можно создать большой лицей, который даст широкий выбор профилей и предметов/интегрированных курсов. Однако общины, в которых прогнозируется небольшое количество учащихся старших классов, должны сотрудничать, чтобы организовать лицеи, которые будут предоставлять образование учащемуся нескольких общин. Им нужно понимать важность образования и его ценности для будущего Украины. И объединяться вокруг этих ценностей и целей.