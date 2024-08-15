"Чистий, доглянутий". Чому багатодітна мати посадила сина на ланцюг

Соціальна служба готує позов проти матері шести дітей

Багатодітна родина з невеликого буковинського села Глиниця привернула увагу правоохоронців, служби у справах дітей та громадськості диким методом виховання. Мати намагалася втримати сина від витівок, тримаючи на ланцюгу. 10-річний хлопець вже опинився в лікарні, а згодом його чекає перебування в патронатній родині.

Мати демонструє щире каяття, але перебуває під слідством і ризикує втратити й інших п'ятеро дітей. "Телеграф" дізнавався, чому могла трапитися така ситуація в нібито цілком благополучній родині, і чим вона може закінчитися.

Прив’язали, щоб не втік

Сигнал про прикуту ланцюгом на одном з подвір’їв в селі Глиниця Чернівецької області дитину надійшов в поліцію від місцевого старости. На місці з'ясувалося, що йдеться про родину 34-річної жінки, яка сама виховує шестеро дітей – 14-річну дівчинку і п’ятьох хлопців 3, 4, 6, 7 та 10 років. Під гарячу руку потрапив найстарший син, який міг без дозволу побігти кудись гратися. Запобіжником проти цього на час своєї відсутності мати вирішила обрати ланцюг.

- Того дня жінка пішла по ліки для хворого батька, бо в нього цукровий діабет і гангрена обох ніг, – повідомила "Телеграфу" начальниця служби у справах дітей Мамаївської ОТГ Наталія Ліска. – Дідусь лишався вдома з дітьми, він ходить помаленьку, але наздогнати малечу не може. Тож мати побоялася, що старший може піти з двору, а поруч – річка, от вона і вдалася до такого способу. Він такий… гіперактивний хлопчик, любить бути в центрі уваги.

Найстаршого сина з п'яти мама вирішила убезпечити, фактично посадивши на ланцюг.

Наталія Ліска додає, що раніше ця сім’я ніколи не потрапляла в поле зору служби. З рік тому голова родини, що працював в шкільній котельні, раптово помер – відірвався тромб. Жінка не була помічена у вживанні алкогольних напоїв, не працювала, бо перебувала у декретній відпустці. Але у міру можливостей самотужки дбала і про житло (недавно провела ремонт в двох кімнатах), і про дітей, і про хворих батьків (в матері онкологічне захворювання).

- Діти гарні, чисті, охайні, доглянуті, – продовжує розповідь про ситуацію в родині співрозмовниця. – Коли я приїхала до них того дня, всі були веселі, бігав вже з ними і старший хлопчик, який був на ланцюгу. Його на той момент звільнили, на ніжці лишилась легенька смужка. Скарг на стан здоров’я в нього жодних не було. Поки він перебуває у дитячому відділенні Кіцманської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, проходить додаткові обстеження. Мама його там щодня навідує, плаче і щиро розкаюється у своєму вчинку, каже: "В той момент я не подумал, про шкоду, а навпаки, думала, що захищу дитину. Не дай Бог, він би побіг, як любить, на майданчик, чи ще кудись, і впав би в ставок чи річку. У мене такий страх був. Я не задумувалась, які наслідки матимуть те, що я зробила".

Але зараз ми робимо все, щоб захистити права й інтереси постраждалої дитини. Наступного тижня хлопчик буде переданий до патронатної родини. Плюс готується позов про його негайне відібрання з родини, будуть включені до нього й інші діти. Вони зараз перебувають вдома з мамою (під наглядом бабусі та дідуся), за оцінками рівня безпеки, загрози їхньому життю нема. Тепер рішення за судом, – додала чиновниця.

Не тільки ланцюг як метод "виховання"

Фактична втрата дітей – це не єдине, що загрожує 34-річний "яжматері". Адже її дії стосовно сина кваліфіковані як катування – ст. 127 Кримінального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Про це повідомляють у Головному управлінні Нацполіції України в Чернівецькій області. Якщо провину жінки буде доведено, вона може потрапити за грати мінімум на три роки, максимум – на шість.

До речі, такий дикий метод виховання, як саджання на ланцюг, у різних варіаціях не така вже й рідкість. Як повідомляв "Телеграф", 2022-го року на цьому було спіймане подружжя жителів Березівського району Одеської області. Ця пара стала опікунами для семирічного племінника, якого карали за непослух і витівки, прив’язуючи мотузкою у дворі. Родина вважалася благополучною і не стояла на обліку у відповідної служби.

2021 року у Кривому Розі на ланцюг мати і вітчим саджали семирічного сина, а також систематично били і принижували.

Дикий спосіб виховання з допомогою ланцюга періодично фігурує в кримінальних хроніках.

2020-го, за повідомленням видання Вінниця.info, після чергової сварки з 14-річною донькою мати "за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку". В такому стані юнка провела дві години, а як тільки була звільнена, звернулась до поліції. В цій історії журналісти наводять слова знайомих родини про проблемність дитини і на противагу характеризують мати як працьовиту людину, котра ні з ким не сварилась.

Часом підпадають під визначення катування й інші дії батьків. Наприклад, на Житомирщині 25-річна жінка двічі покусала (медики нарахували півсотні ушкоджень) шестимісячну доньку. Робила це, як пояснювала на суді, щоб заспокоїти малечу, коли та сильно плакала, і жалілася на власну післяпологову депресію. За повідомленням прес-центру Судової влади України, покаранням для молодої мами, відповідно до рішення Бердичівського райсуду, стало вилучення дитини і умовний термін – чотири роки позбавлення волі з випробувальним строком у два роки.

Бувають і випадки, коли, окрім членів родини на лаві підсудних опиняються і працівники служб, які вчасно не відреагували на явні сигнали про небезпеку для дитини. Ще 2017 року на Харківщини помер трирічний хлопчик після катувань і побоїв, яких завдав рідний батько. За це його було засуджено до 10 років позбавлення волі, а матір – до 8. При цьому до кримінальної відповідальності притягли директора служби у справах дітей, а також перед судом постала і старша інспектор ювенальної превенції. Обидві не втрутилися в ситуацію, коли дитину ще можна було врятувати.

Повертаючись до історії на Буковині, варто зазначити: лунають різні думки щодо того, чи не краще залишити дітей матері. Адже раніше жінка не була помічена в недбальстві чи жорсткому поводженні з дітьми. Принаймні таку точку зору односельців наводять інші медіа.

При цьому в розмові з "Телеграфом" люди, які мають досвід виховання прийомних дітей, в тому числі вилучених з неблагополучних родин, виступають категорично проти такої ідеї. На їхній погляд, ситуація з ланцюгом не могла виникнути нізвідки, родина скоріш за все мала внутрішні проблеми, та й нагодувати і подбати про чистий одяг дітей все ж таки недостатньо.

Звісно, рішення відповідно до закону щодо подальшої долі дітей (можливі варіанти — передача їх під опіку інших людей, до прийомної родини чи дитячого будинку сімейного типу) має приймати суд. Так само, як і визначати по завершенні розслідування покарання для мами з Буковини, котра у намаганні потурбуватися про безпеку сина фактично вчинила злочин.