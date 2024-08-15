"Чистый, ухоженный". Почему многодетная мать посадила сына на цепь

Социальная служба готовит иск против матери шести детей

Многодетная семья из небольшого буковинского села Глиница привлекла внимание стражей порядка, службы по делам детей и общественности диким методом воспитания. Мать пыталась удержать сына от проказ, держа на цепи. 10-летний парень уже оказался в больнице, а затем его ждет пребывание в патронатной семье.

Мать демонстрирует искреннее раскаяние, но находится под следствием и рискует потерять и других пятерых детей. "Телеграф" узнавал, почему могла случиться такая ситуация в якобы вполне благополучной семье, и чем она может закончиться.

Привязали, чтобы не сбежал

Сигнал о прикованном цепью на одном из подворий в селе Глиница Черновицкой области ребенке поступил в полицию от местного старосты. На месте выяснилось, что речь идет о семье 34-летней женщины, которая сама воспитывает шестерых детей – 14-летнюю девочку и пятерых мальчишек 3, 4, 6, 7 и 10 лет. Под горячую руку попал старший сын, который мог без разрешения побежать куда-нибудь играть. Предохранителем против этого во время своего отсутствия мать решила выбрать цепь.

- В тот день женщина пошла за лекарствами для больного отца, потому что у него сахарный диабет и гангрена обеих ног, — сообщила "Телеграфу" начальница службы по делам детей Мамаевской ОТГ Наталья Лиска. — Дедушка оставался дома с детьми, он ходит помаленьку, но догнать малышей не может. Поэтому мать побоялась, что старший может уйти со двора, а рядом река, вот она и прибегла к такому способу. Он такой… гиперактивный мальчик, любит быть в центре внимания.

Старшего сына из пяти мама решила обезопасить, фактически усадив на цепь.

Наталья Лиска добавляет, что раньше эта семья никогда не попадала в поле зрения службы. Год назад глава семейства, работавший в школьной котельной, внезапно умер – оторвался тромб. Женщина не была замечена в употреблении алкогольных напитков, не работала, потому что находилась в декретном отпуске. Но по мере возможностей самостоятельно заботилась и о жилье (недавно провела ремонт в двух комнатах), и о детях, и о больных родителях (у матери онкологическое заболевание).

- Дети хорошие, чистые, ухоженные, – продолжает рассказ о ситуации в семье собеседница. – Когда я приехала к ним в тот день, все были веселые, бегал уже с ними и старший мальчик, находившийся на цепи. Его на тот момент освободили, на ножке осталась легкая полоска. Жалоб на состояние здоровья у него никаких не было. Пока он находится в детском отделении Кицманской многопрофильной больницы интенсивного лечения, проходят дополнительные обследования. Мама его там каждый день навещает, плачет и искренне раскаивается в своем поступке, говорит: "В тот момент я не подумала о вреде, а наоборот, думала, что защищу ребенка. Не дай Бог, он бы побежал, как любит, на площадку, или еще куда-то, и упал бы в пруд или реку. У меня такой страх был. Я не подумала о последствиях того, что я сделала".

Но сейчас мы делаем все, чтобы защитить права и интересы ребенка. На следующей неделе мальчик будет передан в патронатную семью. Плюс готовится иск о его немедленном изъятии из семьи, будут включены в него и другие дети. Они сейчас находятся дома с мамой (под наблюдением бабушки и дедушки), по оценкам уровня безопасности угрозы их жизни нет. Теперь решение за судом, – добавила чиновница.

Не только цепь как метод "воспитания"

Фактическая потеря детей – это не единственное, что грозит 34-летней "яжематери". Ведь ее действия по отношению к сыну квалифицированы как пытки – ст. 127 Уголовного кодекса. По данному факту возбуждено уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции Украины в Черновицкой области. Если вина женщины будет доказана, она может попасть за решетку минимум на три года, максимум — на шесть.

Кстати, такой дикий метод воспитания, как сажание на цепь, в разных вариациях не такая уж редкость. Как сообщал "Телеграф", в 2022 году на этом были пойманы супруги жителей Березовского района Одесской области. Эта пара стала опекунами для семилетнего племянника, которого наказывали за непослушание и проделки, привязывая веревкой во дворе. Семья считалась благополучной и не стояла на учете у соответствующей службы.

В 2021 году в Кривом Роге на цепь мать и отчим сажали семилетнего сына, а также систематически избивали и унижали.

Дикий способ воспитания с помощью цепи периодически фигурирует в криминальных хрониках.

В 2020 году, по сообщению издания Винница.info, после очередной ссоры с 14-летней дочерью мать " с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме". В таком состоянии девочка провела два часа, а как только была освобождена родительницей, обратилась в полицию. В этой истории журналисты приводят слова знакомых семьи о проблемности ребенка и в противовес характеризуют мать как трудолюбивого человека, ни с кем не ссорившегося.

Иногда подпадают под определение пыток и других действий родителей. Например, в Житомирской области 25-летняя женщина дважды покусала (медики насчитали полсотни повреждений) шестимесячную дочь. Делала это, как объясняла на суде, чтобы успокоить малышку, когда та сильно плакала, а сама жаловалась на послеродовую депрессию. По сообщению пресс-центра Судебной власти Украины, наказанием для молодой мамы, согласно решению Бердичевского райсуда, стало изъятие ребенка и условный срок – четыре года лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Бывают и случаи, когда, кроме членов семьи на скамье подсудимых, оказываются и работники служб, которые вовремя не отреагировали на явные сигналы об опасности для ребенка. Еще в 2017 году в Харьковской области умер трехлетний мальчик после пыток и побоев, которым системачески поддавал его родной отец. За это он был приговорен к 10 годам лишения свободы, а мать – к 8. При этом к уголовной ответственности был привлечен директор службы по делам детей, а также перед судом предстала и старшая инспектор ювенальной превенции. Обе не вмешались в ситуацию, когда ребенка еще можно было спасти.

Возвращаясь к истории на Буковине, стоит отметить: звучат разные мнения относительно того, не лучше ли оставить детей матери. Ведь раньше женщина не была замечена в халатности или жестком обращении с ними. По крайней мере, такую точку зрения односельчан приводят другие медиа.

При этом в разговоре с "Телеграфом" люди, имеющие опыт воспитания приемных детей, в том числе изъятых из неблагополучных семей, выступают категорически против такой идеи. На их взгляд, ситуация с цепью не могла возникнуть ниоткуда, семья, скорее всего, имела внутренние проблемы, да и накормить и позаботиться о чистой одежде детей все же недостаточно.

Конечно, решение в соответствии с законом о дальнейшей судьбе детей (возможные варианты — передача их под опеку других людей, в приемную семью или детский дом семейного типа) должен принимать суд. Так же, как и определять по завершении расследования наказания для мамы из Буковины, которая в попытке позаботиться о безопасности сына фактически совершила преступление.