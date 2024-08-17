Рус

"Яку страну потєрялі": заборонені фото, які показують реальний СРСР

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
804
"Яку страну потєрялі": заборонені фото, які показують реальний СРСР Новина оновлена 17 серпня 2024, 17:02

За ці світлини можна було загриміти у трудовий табір

Білоруський блогер Максим Миронович опублікував низку архівних фото, які демонструють реальний рівень життя в Совєтському Союзі і те, якими похмурими і безпросвітними виглядали його громадяни. Життя у "найкращій країні світу" важко було назвати безхмарним.

Світлини опублікував у своєму блозі. Варто зауважити, що за публікацію подібних знімків у часи Совєтського Союзу можна було отримати років 20 у виправних таборах.

"Не знаю, помічали ви чи ні — але практично на всіх "непарадних" фото тієї епохи міська інфраструктура виглядає надзвичайно убого. Виняток – нові райони, забудовані брежнєвськими "свічками" в 9, 12 або 16 поверхів", — пише блогер та публікує кілька архівних фото.

Будинки в СРСР
Звичайні будинки часів СРСР
Будинки в СРСР
Дерев'яні бараки, як частина міста
Будинки в СРСР
Щось дореволюційне
Трущоби та церква в Казані, 1958 рік
Трущоби та церква в Казані, 1958 рік
Московський дворик, СССР
Московський дворик, СССР

"А приблизно так виглядала "інфраструктура" у сільській місцевості — за 60 років совєтська влада спромоглася лише провести туди електрику і радіо, щоб цілодобово і безперервно розповідати громадянам, що вони живуть у найкращій у світі країні. Газифікованих сіл у "найкращій у світі" країні не було, а якби ви заїкнулися про каналізацію чи гарячу воду, то на вас подивилися б, як на божевільного. Терпи та будуй комунізм", — пише автор.

Село в Росії в часи СРСР
Типове російське село, СРСР
Село в Росії в часи СРСР
Чергові трущоби
Село в Росії в часи СРСР
Дєрєвня як вона є
Село в Росії в часи СРСР
Головне - будувати комунізм
СРСР, село Єршово. 1958 рік.
Іркутська область, Нижньоїлімський район, село Єршово. 1958 рік.

Совєтська пропаганда завжди розповідала, що в СССР живуть якісь неймовірні надлюди, яким все підвладно, а на картинках про життя совєтських людей малювали суцільно молодими, довгоногими і політично грамотними. Реальність була інакшою.

Як виглядала жінка в СРСР
Жіночки у часи СРСР
Як виглядала жінка в СРСР
Типові радянські жіночки
Як виглядала жінка в СРСР
Щасливі будівельники комунізму
Як виглядала жінка в СРСР
Змучені жінки
Як виглядала жінка в СРСР
Десь на вокзалі

На відміну від інвалідів, радянських алкоголіків у кіно показували, але робили це з якимось добрим розумінням — мовляв, спіткнулася людина, ну з ким не буває! Ніхто ніколи не говорив про те, що в СРСР існувала, по суті, державна програма зі спаювання населення дешевим алкоголем (щоб люди не замислювалися, що насправді відбувається в країні), а реальні алкоголіки сильно відрізнялися від кіношних добродушних нетям напідпитку, зображуваних московськими акторами.

Алкоголіки в СРСР
Тяпнемо по 100 грам
Алкоголіки в СРСР
Відпочинок після важкого робочого дня
Алкоголіки в СРСР
Еліта СРСР
Алкоголіки в СРСР
Заморився
Алкоголіки в СРСР
Ще один відпочивальник

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, яким був міжнародний туризм у часи СРСР. Обов’язкове членство в КПСС, відсутність судимості чи розлучення, екзамен на доведення ідеологічної надійності та політична грамотність. Це та багато іншого вимагали від совєтської людини, яка зібралася у закордонну подорож.

Теги:
#СРСР #Життя в СРСР #Радянський Союз