"Яку страну потєрялі": заборонені фото, які показують реальний СРСР

За ці світлини можна було загриміти у трудовий табір

Білоруський блогер Максим Миронович опублікував низку архівних фото, які демонструють реальний рівень життя в Совєтському Союзі і те, якими похмурими і безпросвітними виглядали його громадяни. Життя у "найкращій країні світу" важко було назвати безхмарним.

Світлини опублікував у своєму блозі. Варто зауважити, що за публікацію подібних знімків у часи Совєтського Союзу можна було отримати років 20 у виправних таборах.

"Не знаю, помічали ви чи ні — але практично на всіх "непарадних" фото тієї епохи міська інфраструктура виглядає надзвичайно убого. Виняток – нові райони, забудовані брежнєвськими "свічками" в 9, 12 або 16 поверхів", — пише блогер та публікує кілька архівних фото.

Звичайні будинки часів СРСР

Дерев'яні бараки, як частина міста

Щось дореволюційне

Трущоби та церква в Казані, 1958 рік

Московський дворик, СССР

"А приблизно так виглядала "інфраструктура" у сільській місцевості — за 60 років совєтська влада спромоглася лише провести туди електрику і радіо, щоб цілодобово і безперервно розповідати громадянам, що вони живуть у найкращій у світі країні. Газифікованих сіл у "найкращій у світі" країні не було, а якби ви заїкнулися про каналізацію чи гарячу воду, то на вас подивилися б, як на божевільного. Терпи та будуй комунізм", — пише автор.

Типове російське село, СРСР

Чергові трущоби

Дєрєвня як вона є

Головне - будувати комунізм

Іркутська область, Нижньоїлімський район, село Єршово. 1958 рік.

Совєтська пропаганда завжди розповідала, що в СССР живуть якісь неймовірні надлюди, яким все підвладно, а на картинках про життя совєтських людей малювали суцільно молодими, довгоногими і політично грамотними. Реальність була інакшою.

Жіночки у часи СРСР

Типові радянські жіночки

Щасливі будівельники комунізму

Змучені жінки

Десь на вокзалі

На відміну від інвалідів, радянських алкоголіків у кіно показували, але робили це з якимось добрим розумінням — мовляв, спіткнулася людина, ну з ким не буває! Ніхто ніколи не говорив про те, що в СРСР існувала, по суті, державна програма зі спаювання населення дешевим алкоголем (щоб люди не замислювалися, що насправді відбувається в країні), а реальні алкоголіки сильно відрізнялися від кіношних добродушних нетям напідпитку, зображуваних московськими акторами.

Тяпнемо по 100 грам

Відпочинок після важкого робочого дня

Еліта СРСР

Заморився

Ще один відпочивальник

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, яким був міжнародний туризм у часи СРСР. Обов’язкове членство в КПСС, відсутність судимості чи розлучення, екзамен на доведення ідеологічної надійності та політична грамотність. Це та багато іншого вимагали від совєтської людини, яка зібралася у закордонну подорож.