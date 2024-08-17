"Какую страну потеряли": запрещенные фото, показывающие реальный СССР
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За эти фотографии можно было загреметь в трудовой лагерь
Белорусский блогер Максим Миронович опубликовал ряд архивных фото, демонстрирующих реальный уровень жизни в Советском Союзе и то, какими мрачными и беспросветными выглядели его граждане. Жизнь в "лучшей стране мира" трудно было назвать безоблачной.
Фотографии опубликовал в своем блоге. Следует заметить, что за публикацию подобных снимков во времена Советского Союза можно было получить лет 20 в исправительных лагерях.
"Не знаю, замечали вы или нет — но практически на всех "непарадных" фото той эпохи городская инфраструктура выглядит чрезвычайно убого. Исключение — новые районы, застроенные брежневскими "свечами" в 9, 12 или 16 этажей", — пишет блогер и публикует несколько архивных фото.
"А примерно так выглядела "инфраструктура" в сельской местности — за 60 лет советские власти смогли лишь провести туда электричество и радио, чтобы круглосуточно и непрерывно рассказывать гражданам, что они живут в лучшей в мире стране. Газифицированных сел в "лучшей стране мира" не было, а если бы вы заикнулись о канализации или горячей воде, то на вас посмотрели бы, как на сумасшедшего. Терпи и строй коммунизм", — пишет автор.
Советская пропаганда всегда рассказывала, что в СССР живут какие-то невероятные сверхлюди, которым все подвластно, а на картинках о жизни советских людей рисовали сплошь молодыми, длинноногими и политически грамотными. Реальность была иной.
В отличие от инвалидов, советских алкоголиков в кино показывали, но делали это с каким-то добрым пониманием – мол, споткнулся человек, ну с кем не бывает! Никто никогда не говорил о том, что в СССР существовала, по сути, государственная программа по спаиванию населения дешевым алкоголем (чтобы люди не задумывались, что на самом деле происходит в стране), а реальные алкоголики сильно отличались от киношных добродушных подвыпивших недотеп, изображаемых московскими актерами.
К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким был международный туризм во времена СССР. Обязательное членство в КПСС, отсутствие судимости или развода, экзамен на доказательство идеологической надежности и политическая грамотность. Это и многое другое требовали от советского человека, собравшегося в заграничное путешествие.