Такого флоту Україна ще не мала: "демілітаризація" знову пішла не за планом

У складі вже кілька сучасних суден від Британії, Бельгії та Нідерландів

Україна має найпотужніший протимінний потенціал на морі за всю історію. Такий висновок зробив військовий аналітик та голова правління ГО "Український мілітарний центр" Тарас Чмут після публічного оголошення про передачу Україні протимінного корабля, що отримає ім'я "Генічеськ".

Що потрібно знати:

У флоті вже кілька кораблів від Британії, Бельгії та Нідерландів

Кораблі спеціалізуються на виявленні та знищенні морських мін

Українські моряки вже беруть участь у міжнародних навчаннях

Загалом в активі України наразі протимінні кораблі "Чернігів", "Черкаси", "Маріуполь", "Мелітополь", "Генічеськ", три протимінні катери, мінний загороджувач "Балта" та загін водолазів-саперів у складі 801 Центру, перераховує Чмут. "Телеграф" розповість, що відомо про основні кораблі.

Три протимінні кораблі класу Alkmaar (Tripartite) від Бельгії та Нідерландів

"Генічеськ", який наразі ще називається Makkum, — останній з переданих кораблів. Наразі на ньому ще проходять навчання українські моряки. Передають його Україні Нідерланди. Судно має взяти участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze у 2027 році. Два інші кораблі цього типу — "Маріуполь" та "Мелітополь", Україна отримала від Нідерландів та Бельгії в 2025 році.

Протимінний корабель Makkum/ Джерело: Офіс президента

Кораблі класу Alkmaar будували у 80-х та 90-х раках минулого століття на основі французьких кораблів типу Circé. Робили їх спільно з Францією та Бельгією. Ці кораблі спеціалізуються на виявленні та знищенні морських мін для забезпечення безпеки судноплавства.

Кораблі цього класу виготовлені з композитних матеріалів (поліестер, посилений скловолокном), щоб мінімізувати магнітне поле та підвищити стійкість до підводних вибухів. На початку 2000-х кораблі пройшли глибоку модернізацію. Встановили систему управління Atlas Elektronik INCMS, гідролокатор Thales 2022 Mk III, систему ідентифікації та знешкодження мін Atlas Seafox і Double Eagle Mk III Mod 1 ROV. З озброєння — кулемети 12,7-мм. Тоннажність нідерландських кораблів була збільшена до 630 т.

Кораблі класу Sandown від Британії

"Чернігів" на навчаннях "Joint Warrior -23-ІІ" / Джерело: ВМС ЗС України

Британські кораблі класу Україна придбала раніше — наразі це "Черкаси" та "Чернігів". Їхня тоннажність — 450 тонн. Ці кораблі — британська розробка і вони молодші за попередні. Зокрема, один з них спустили на воду у 2001 році. Озброєння — 30-мм бойовий модуль та три кулемети калібром 12,7 мм, на ці кораблі також встановили автоматизовану систему Atlas Elektronik INCMS. Корпуси виготовлені з склопластику, армованого пластиком, щоб зменшити магнітний слід і ризик детонації мін.

На цих кораблях українські моряки вже брали участь у багатонаціональному навчанні "Joint Warrior -23-ІІ" в межах територіальних вод Великої Британії. Наразі кораблі базуються в цій країні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українських морських силах — не тільки кораблі. Українські морські дрони змінили баланс сил в Чорному морі.