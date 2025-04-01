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Ахметов під час війни став багатшим, ніж до неї. Порівняли нові рейтинги Forbes та Bloomberg

Автор
Денис Подставной
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Рінат Ахметов став ще багатшим
Рінат Ахметов став ще багатшим

Статки Ахметова зросли, зокрема, завдяки зростанню виторгу підприємств холдингів "Метінвест" та ДТЕК

Рінат Ахметов за рік серйозно розбагатів. Хоча оцінки різних іменитих аналітиків дещо відрізняються — зростання статків найбагатшого українця відзначають усі.

Про це свідчать нові рейтинги від Forbes та Bloomberg. До речі, про статки Ахметова та скандали його компанії ДТЕК "Телеграф" детально розповідав у матеріалі "ДТЕК наробив галасу заявою про прибуток: що потрібно знати про холдинг Ахметова".

Як ми вказували, згідно з Bloomberg Billionaires Index, Ахметов за рік розбагатів на 103 мільйони доларів. І тепер його статки становить 6,32 мільярда доларів. Це дозволило йому стати найбагатшим українцем і посісти 500-те місце у відповідному рейтингу найбагатших людей світу.

При цьому оцінка від Forbes виявилася ще сміливішою. Статки власника ДТЕК та "Метінвесту", за версією аналітиків цього видання, виросли ще суттєвіше — аж до $7,9 мільярда.

Проте торік у Forbes нарахували в Ахметова лише $4 млрд. За цією версією статки мільярдера виросли майже вдвічі. Такі показники дозволили зайняти йому 390 місце у глобальному рейтингу журналу Forbes.

Як змінювалися статки Ахметова протягом останніх 5 років. Оцінка Forbes:

  • 2020 — 2,4 млрд
  • 2021 — 7,6 млрд
  • 2022 — 4,2 млрд
  • 2023 — 5,7 млрд
  • 2024 — 4 млрд
  • 2025 — 7,9 млрд (найбільший показник за останні 5 років).

Таким чином можна резюмувати, що за час повномасштабної війни Рінат Ахметов, попри все, зміг стати ще багатшим, ніж до неї.

Оцінки Bloomberg та Forbes дещо відрізняються (6,3 млрд і 7,9 млрд). Проте обидві команди аналітиків відзначають зростання. Якщо усереднити обидва результати, то виходить, що станом на 2025 рік Рінат Ахметов має статки приблизно у 7 млрд доларів.

З чим пов’язане зростання статків Ахметова

На думку Forbes, стан Ахметова зріс, зокрема, завдяки зростанню виручки підприємств холдингів "Метінвест" та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість.

"Серед інших чинників – суттєве зростання оцінки вартості банку ПУМБ на тлі стабільної роботи банківської системи; дооцінка грошових заощаджень, отриманих як дивіденди від підконтрольних бізнесів; спуск на воду 139-метрової яхти Luminance, вартість якої оцінюється у $500 млн. Вона, ймовірно, належить Ахметову", — зазначається у матеріалі.

Як виглядає супер’яхта Ахметова можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Хто ще є у рейтингах Forbes та Bloomberg.

Bloomberg має лише 500 позицій і Ахметов у ньому посідає останнє місце. А ось рейтинг Forbes йде на тисячі місць, і, відповідно, там знайшлося місце і для інших наших співвітчизників:

  • Віктор Пінчук посів у глобальному рейтингу мільярдерів 1141 місце (розбагатів на $1,2 млрд – до $3,2 млрд)
  • Петро Порошенко – 1947-е місце. Його статки оцінюються в $1,8 млрд.
  • Андрій Веревський зі статками $1,4 млрд посів 2356-е місце.
  • 2623-е місце зі статками $1,2 млрд ділять одразу троє українців – Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сім’я голови НБУ Пишного інвестує величезні гроші у доларові держоблігації та має солідний заробіток.

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