"Дали втекти": скандальний нардеп Дмитрук виїхав із України, пишуть ЗМІ

Нардепа до цього звинувачували у проросійській позиції

Народний депутат Артем Дмитрук міг виїхати за кордон. Згідно з повідомленнями, які з’явилися у ЗМІ, він перетнув кордон України та Молдови у суботу, 24 серпня.

Таку інформацію оприлюднили Українська правда та Головред із посиланням на свої джерела. Зазначається, що у суботу Дмитрук виїхав до Молдови, а потім одразу ж через аеропорт "Кишинів" відлетів до Італії.

Зазначається, що Дмитрук поїхав до Молдови на початку 2023 року, але повернувся 24 січня 2024 року. З того часу він за кордон не виїжджав.

Джерела "Телеграфа" повідомили, що офіційно Дмитрук кордону не перетинав. Тобто він або проник на територію сусідньої країни не через пункт пропуску або за підробленими документами.

"Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконне перетинання кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Вже, мабуть, виїхав із Молдови", — повідомило джерело Головреда у прикордонній службі Кишинева.

За цією статтею він міг би набути статусу біженця. При цьому сам Дмитрук напередодні повідомляв, що його діяльність привернула увагу українських спецслужб.

В українському сегменті мережі пригода вже викликала різку реакцію. Наприклад, блогер та активіст Сергій Стерненко припустив, що нардепу дозволили втекти.

Як повідомлялося раніше, Дмитрук раніше написав заяву в поліцію на блогера Володимира Петрова за те, що той закликав іншого блогера Сергія Стерненка зарізати його.

Другий епізод за його участю стався 18 серпня, коли він розкритикував українських військових у Курській області, тоді низка великих українських блогерів відкрито його звинуватили у проросійській позиції. При цьому за нього заступився нардеп Євген Шевченко, якого теж неодноразово критикували за проросійську позицію і навіть порушували справу про зраду.