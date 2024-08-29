"Скотиняка ти така!" і не тільки: найсмішніші меми та скандали в біографії Олега Ляшка (фото, відео)

Політик встиг прославитися не лише як нардеп, а й як генератор комічних ситуацій та скандалів

Одіозний і вельми скандальний політик Олег Ляшко запам’ятався українцям не лише своєю діяльністю на посаді народного депутата, а й своїм епатажем, перфомансами та бійками у Верховній Раді. Зараз він начебто служить у лавах ЗСУ, але й там теж встиг оскандалитися.

"Телеграф" уже розповідав, як виглядають дружина та діти Олега Ляшка і скільки їм зараз років, а тепер ділиться найгучнішими скандалами та мемами у біографії екс-нардепа.

Олег Ляшко у Верховній Раді. Фото: Getty Images

Судимості Олега Ляшка

Мало хто знає, але на початку своєї публічної кар’єри Олег Ляшко кілька разів мав судимість. Так, у 1994 році політик-початківець звинувачувався в розкраданні державного майна, присвоєнні влади та підробці документів. Як писали у ЗМІ, на підставі фальшивих документів він отримав двокімнатну квартиру та автомобіль Волгу. І отримав вирок – шість років із конфіскацією майна. Проте вже за рік суд пом’якшив статтю на "шахрайство" і Ляшка звільнили за амністією. А 1998 року з нього взагалі достроково зняли судимість.

Вже в червні 2001 року Олега Ляшка знову засудили — за серію публікацій про колишнього в. о. віце-прем’єра Василя Дурдинця, які суд визнав наклепом. Однак невдовзі Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь Ляшка.

Секс-скандал із Олегом Ляшком

Олег Ляшко один із небагатьох українських політиків, який примудрився вляпатися у такий гучний та розтиражований секс-скандал. Багато українців пам’ятають, як у 2010 році в Інтернеті з’явилося відео допиту з прокуратури 1993 року, на якому молодий Ляшко розповідає про свої сексуальні стосунки із впливовим чоловіком-покровителем на ім’я Боря в обмін на вирішення особистих потреб. Тоді багато говорили про нетрадиційну орієнтацію політика. І цей скандал тягнуся неприємними шлейфом за Олегом Ляшком протягом усієї його політичної кар’єри.

Бійки у Верховній Раді, "Скотиняки", вила та корова

В українській політиці Олег Ляшко запам’ятався також бійками у Верховній Раді, фразою про скотиняк, яка стала крилатою, та спробами завоювати любов електорату "сільським стилем" та епатажними витівками.

Ляшко весь час позиціонував себе як політика-радикала, приносив вила під купол Верховної Ради, їздив велосипедом, загравав з коровами і навіть їв українську землю. Все, щоб сподобатися виборцям та бути наближеним до простих людей та селян. Проте, найчастіше з його перформансів народжувалися блискучі меми та веселі жарти.

Добірка мемів про Олега Ляшка

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Володимира Гройсмана та що про неї відомо. Вона старша за чоловіка на 5 років і вже була заміжня до шлюбу з ним.