Затримка, зіпсовані продукти і завищена ціна: доставка "Сільпо" викликає питання у клієнтів (фото)

Дівчина відразу звернулася до служби підтримки торгової мережі

Українка у Threads поскаржилася на проблеми з доставлення з "Сільпо" — затримку замовлення, пошкоджені продукти та розбіжність у вартості в чеку, через що вона звернулась до служби підтримки.

За її словами у дописі в соцмережі під ніком "olesia_krawiec", доставка була оформлена з 17:30 до 19:00, хоча замовлення вона зробила ще о 15:00. Проте отримала його лише о 21:00. Як компенсацію їй нарахували бонуси.

Окремо вона поскаржилася на стан продуктів — зокрема, помідори приїхали розчавленими. Також жінка звернула увагу на різницю в ціні: на наліпці з магазину вказано 181,31 грн за дві одиниці, тоді як у чеку сума становила 241,97 грн. У підтримці "Сільпо" пояснили, що різниця може виникати через відмінності акцій у магазині та онлайн, і що розрахунок був проведений за ціною сайту.

У коментарях користувачка додала, що продукти були складені невдало: важкі товари лежали зверху, через що частина продуктів пошкодилася.

У службі підтримки "Сільпо" вибачилися за ситуацію та повідомили, що запит на повернення коштів уже оформлено і він буде опрацьований у встановлені банківські терміни. Також у компанії запевнили, що інцидент буде додатково опрацьовано.

Що пишуть у коментарях.

