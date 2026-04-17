Ви могли переплачувати за опалення: що планує змінити новий закон

Українці могли роками платити за не існуюче тепло чи обслуговування

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має вирішити одну з найпоширеніших проблем у платіжках — зайві нарахування. Зокрема йдеться про гроші за опалення місць загального користування, навіть коли його фактично немає.

Що потрібно знати:

Українці платять за опалення навіть без батарей у під’їздах

Законопроєкт пропонує скасувати такі нарахування

Зміни стосуються також власників нежитлових приміщень

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли в під’їздах відсутні батареї або вони не працюють, однак у квитанціях все одно є відповідний рядок і мешканці змушені платити. Детальніше "Телеграф" розповідає у матеріалі: Українці платитимуть менше? Що обіцяє новий законопроєкт про опалення.

За новим законопроєктом — якщо опалення у місцях загального користування відсутнє — нарахування бути не повинно. Якщо ж батареї є і працюють, витрати, як і раніше, розподілятимуть між мешканцями.

Експертка у сфері управління багатоквартирними будинками Кристина Ненно каже, що проблема має масовий характер і часто пов’язана з несправними системами: "У нас опалення місць загального користування з першого по дев'ятий поверх є, теплі батареї. А 10-11-12 поверх — щось там з батареями, мабуть, чи коли зварювали щось заглушили, чи переварили, не йде опалення в ті труби. Але нам платіжки виставляють і ми сплачуємо, як начебто воно є".

Крім того, законопроєкт зачіпає і власників нежитлових приміщень — комор, паркінгів чи офісів з окремим входом. Якщо вони не підключені до мереж і не користуються під’їздом, зможуть вимагати нижчі платежі від ОСББ чи керуючої компанії (внески на утримання будинки чи плата за його управління часто включають обслуговування систем опалення чи гарячого водопостачання). Зараз вони платять на рівні з мешканцями квартир.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме на системи опалення варто звернути увагу при купівлі квартири. В деяких, особливо старих будинках, через тепловтрати в квартирах може бути холодно, попри чималі рахунки.