Не тільки Ахметов і Коломойський. Хто ще видобуває залізні та марганцеві руди в Україні

Держгеонадра видали більше двох десятків спецдозволів на видобуток залізних руд

В Україні зосереджено близько 6 відсотків світових запасів залізних руд, тож вона посідає 6 місце у світі за їхнім видобутком. За запасами марганцевих руд ситуація ще краща: близько 10% світового видобутку, 1-ше місце в Європі та друге у світі після ПАР.

Саме тому Україна може стати ласим шматком для президента США Дональда Трампа. Його може зацікавити наша сировинна база, розташована на підконтрольній уряду території.

Більше про це читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "США хочуть все, що у нас є. Розмова з геологом про проблеми можливої угоди з Трампом".

Видобуток корисних копалин можливий лише за наявності дозволів, які видає Державна служба геології та надр. За даними Bihus.info, на видобуток залізних руд видано більше двох десятків спецдозволів, а відповідні компанії належать відомим бізнесменам.

1. Підсанкційний український бізнесмен, мільярдер та колишній депутат Костянтин Жеваго, співвласник металургійної групи Ferrexpo, яка контролює Полтавський, Грівський та Біланівський гірничозбагачувальні комбінати. У березні 2025 року частка Жеваго у Полтавському ГЗК була передана до Агентства з розшуку та управління активами.

2. Найбагатша людина України Рінат Ахметов, що володіє інвестгрупою СКМ та енергохолдингом ДТЕК. Загалом його компанії мають 14 спецдозволів на видобуток залізної руди.

3. Гірничо-металургійна компанія ArcelorMittal, яка має три спецдозволи. "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) входить до "сталеливарної імперії" індійського підприємця Лакшмі Міттала.

4. Компанії, пов'язані з Олександром Ярославським, власником фінансово-промислової групи DCH. Його бізнеси також мають два спецдозволи на видобуток залізної руди.

5. Видобування марганцю контролює група компаній "Приват" (3 дозволи), за якою стоять бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. ТОВ "Неотехінвест" Єлизавети Осіпової має ще один дозвіл.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що український бізнесмен Андрій Бродський пояснив, чому не можна підписувати угоду про надра, яку пропонують США.