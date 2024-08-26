Тепер із сім’єю у Європі? Як виглядають дружина і діти екснардепа Артема Дмитрука, який втік за кордон

Дружина Артема Дмитрука демонструє ідеальне сімейне життя

Артем Дмитрук — український проросійський політик, екснардеп 9-го скликання від "Слуги народу", який втік з України до Молдови незаконно 24 серпня. В минулому він — атлет і майстер спорту з паверліфтингу. Він неодноразово фігурував у гучних скандалах.

Попри одіозну діяльність екснардепа, у соцмережах він показує себе як ідеальний чоловік та батько двох дітей. Артем Дмитрук часто викладає щасливі фото з сім’єю, дивлячись на які не виникає думок про нелегальний перетин кордону, побиття людини, бійку в міськраді та захист у суді Паші Мерседеса тощо. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз і як виглядають маленькі діти та дружина Артема Дмитрука.

Що відомо про дружину Артема Дмитрука

Дружину екснардепа звати Анастасія Руда. У шлюбі вони вже понад 5 років. Дівчина також спортсменка, як і її обранець. Вона активно займається просуванням свого російськомовного блогу, де має 128 тис. підписників і показує ідеальне сімейне життя з чоловіком та дітьми. Подружжя виховує двох дітей — сина Івана і доньку Варвару і часто публікує спільні світлини.

Анастасія Дмитрук у своїх дописах хвалить чоловіка і наголошує, що бажає, щоб їхній син виріс таким же, як батько — "людиною з великої літери".

Нагадаємо, що в понеділок, 26 серпня, Артем Дмитрук заявив про напад на його родину закордоном. Екснардеп зазначив, що його дружину, двох дітей і матір намагалися викрасти у Європі. За словами Дмитрука, за його сім’ю стежили і було дві спроби нападу. Окрім цього, експолітичний діяч наголосив, що йому відомі цілі переслідування і хто вчинив напад.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у декларації Артема Дмитрука є цікава деталь. Захисник УПЦ МП має багато дорогих автомобілів, однак у декларації про них немає ні слова.