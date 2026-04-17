Пляжі порожні, а селище наче вимерло. Як виглядає курортна Кирилівка цієї весни

Улюблене місце відпочинку тисяч людей стало символом руйнування та безвиході, принесеної окупацією

Відоме курортне селище Кирилівка, розташоване на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, змінилося до невпізнаваності за час російської окупації. Це місце стало буквально безлюдним за ті чотири роки, які там знаходяться військові країни-агресора.

Відповідні кадри показали у соціальних мережах. На відео видно, як виглядає Кирилівка цієї весни — спорожніла, але з таким самим красивим і спокійним морем.

Любителі цього курорту добре знають, що до приходу так званого "русского мира" Кирилівка завжди була сповнена людей у будь-який час. А бази відпочинку на літо часто бронювали задовго, оскільки там постійно був ажіотаж.

Популярність відпочинку в Кирилівці була обумовлена її розташуванням, оскільки селище розташовується на двох косах — Федотовій та Пересипу. До початку повномасштабного російського вторгнення тут успішно працював дельфінарій, сотні баз відпочинку, аквапарк та парк атракціонів.

З приходом весни раніше Кирилівка поступово оживала та розпочинала підготовку до туристичного сезону. А зараз більшість баз відпочинку, пансіонатів, готелів не функціонують. Інфраструктура курорту залишається частково законсервованою.

Після початку окупації російська адміністрація масово "націоналізувала" — фактично захопила сотні об’єктів курортної нерухомості: міні-готелі, гостьові будинки, бази відпочинку. Власників, які відмовилися співпрацювати або залишили регіон, просто позбавили майна. Деякі об’єкти зайняли військові, інші намагаються здавати відпочиваючим, але бажаючих практично немає.

У мережі показали, як селище виглядало у квітні цього року.

Якою Кирилівка була раніше

Влітку на пляжах буквально не було де впасти яблуку. Досить часто туристи прокидалися з раннього ранку і займали найкращі місця на пляжі, адже після дев’ятої години все узбережжя було усіяне людьми. Серед курортних розваг були популярні дитячі надувні гірки, катання на банані тощо. Якщо вдень пляжі ломилися від туристів, то ввечері центр Кирилівки нагадував якийсь мегаполіс.

Місця у більшості закладів розліталися як гарячі пиріжки, а на атракціони стояли довгі черги. Проте з 2022 року все змінилося. За роки окупації місто перетворилося з курортної легенди на пустирі та руїни. Пляжі дедалі більше стають дикими, атракціони давно поржавіли та небезпечні для життя. А людей на вулицях з кожним роком дедалі менше.

Кирилівка до повномасштабної війни

У серпні завжди був наплив людей. Біля моря засмагали та відпочивали приїжджі. Ринки були заповнені продуктами, а також різними смаколиками та сувенірами. А нічна Кирилівка завжди світилася вогнями і пропонувала безліч розваг. Загалом цього з появою там окупантів більше немає.

