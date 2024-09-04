Навіщо одеські господині раз на рік дістають дерев'яний ніж: кухар розповів про цікаву традицію

Секрет особливо смачної ікри з баклажанів

Гастрономічні традиції — це цікавий та різноманітний спектр, що різниться від країни до країни, а іноді навіть від міста до міста. Ми розповідали, як п’ють еспресо в Італії. Тепер розповімо про цікаву кулінарну традицію, пов’язану з Одесою та ікрою з баклажанів.

Кухар і ресторатор Сава Лібкін називає цю ароматну літню закуску одним із символів міста Одеса. Він також розповів на своєму сайті про цікаву традицію приготування цієї страви.

Навіщо господині готують баклажанну ікру дерев’яним ножем

Традиція приготування цієї закуски різноманітна та багата. Кожен, хто готує її, має свої секрети. Однак є одне правило, яке називає кулінар, і яке залишається незмінним — ікру із синіх можна лише рубати. Не можна терти її на тертці, подрібнити блендером чи пропустити через м’ясорубку — це не дасть ідеальної текстури, прибере з ікри оті "ікринки", які роблять закуску такою особливою.

savva-libkin.com / Баклажанна ікра Сави Лібкіна

У класичному виконанні процес подрібнення обовязково здійснювався дерев'яним ножем, а не металевим. Раніше ножі робили зі сталі, і процес окислення міг змінити тонкий смак закуски.

Зараз, коли більшість ножів роблять з нержавіючої сталі, практичний сенс дерев'яного перейшов у розряд анахронізму. Але багато господинь, починаючи рубати сині та помідори, завзято відкладають блискучі секачі і дістають "ікорний" ніж. Моя бабуся робила саме так, — розповів кулінар.

Загалом це рішення кожного кухаря — чим рубати свою баклажанну ікру. Але така цікава традиція ще подекуди досі живе в українській Одесі. А окрім баклажанної ікри, сезонне меню пропонує ще чимало апетитних страв. Ось деякі з них: