Зачем одесские хозяйки раз в год достают деревянный нож: повар рассказал об интересной традиции

Секрет особо вкусной икры из баклажанов

Гастрономические традиции – это интересный и разнообразный спектр, отличный от страны к стране, а иногда даже от города к городу. Мы рассказывали, как пьют эспрессо в Италии. Теперь расскажем об интересной кулинарной традиции, связанной с Одессой и икрой из баклажанов.

Повар и ресторатор Савва Либкин называет эту ароматную летнюю закуску одним из символов города Одесса. Он также рассказал на своем сайте об интересной традиции приготовления этого блюда.

Зачем хозяйки готовят баклажанную икру деревянным ножом

Традиция приготовления этой закуски многообразна и богата. У каждого, кто готовит ее, есть свои секреты. Однако есть одно правило, которое называет кулинар, и остается неизменным — икру из синих можно только рубить. Нельзя тереть ее на терке, измельчить блендером или пропустить через мясорубку — это не даст идеальной текстуры, уберет из икры те "икринки", которые делают закуску такой особенной.

savva-libkin.com/Баклажанная икра Саввы Либкина

В классическом исполнении процесс измельчения обязательно производился деревянным ножом, а не металлическим. Раньше ножи делали из стали, и процесс окисления мог изменить тонкий вкус закуски.

Сейчас, когда большинство ножей производят из нержавеющей стали, практический смысл деревянного перешел в разряд анахронизма. Но многие хозяйки, начиная рубить синие и помидоры, упорно откладывают блестящие секачи и достают "икорный" нож. Моя бабушка делала именно так, – рассказал кулинар.

В общем, это решение каждого повара — чем рубить свою баклажанную икру. Но такая интересная традиция до сих пор еще живет в украинской Одессе. Кроме баклажанной икры, сезонное меню предлагает еще немало аппетитных блюд. Вот некоторые из них: