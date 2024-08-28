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Лишіть це на блюдці, інакше вас сприймуть за варвара: італієць розповів, як насправді потрібно пити каву (відео)

Автор
Марія Дума
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Так ви відчуєте справжній смак кави
Так ви відчуєте справжній смак кави. Фото Колаж Телеграфу

Це "заповіді" італійських кавоманів

Національна гастрономія — це тонка наука. До прикладу, ми розповідали, як правильно їсти хінкалі в грузинських ресторанах. Тепер зосередимось на етикеті вживання еспресо.

Є певні правила, які дуже шанують на батьківщині цього напою — в Італії. Про це розповів італієць у своєму блозі italy_alfresco, присвяченому національній гастрономії.

П’ять "заповідей", щоб пити еспресо як справжній італієць

  1. Італійці ніколи не замовляють еспресо з собою. Еспресо — це насолода, тож потрібно приділити їй час і присісти на кілька хвилин, або ж, за давнім звичаєм, випити свій напій біля стійки.
  2. Потрібно випити склянку води перед тим, як вживати каву. Це допоможе очистити рот та смакові рецептори і підготувати їх до смаку хорошої кави.
  3. На запитання, перемішувати свою каву за чи проти годинникової стрілки, відповідь — ні те, ні інше. Мішати напій слід знизу догори — так смак буде збалансованим і повноцінним. Після цього ложку не кладіть — вона потрібна для наступного пункту.
  4. За допомогою ложки трохи зволожте той край чашки, з якого ви будете пити. Це допоможе зменшити різницю температур між вашим ротом та напоєм. Цей пункт покращить ваше сприйняття кави. Так роблять у Неаполі, і так експерт радить робити всім поціновувачам еспресо.
  5. І, наостанок, ніколи не облизуйте ложку. Якщо не хочете здатися варваром, після всіх вищеперерахованих маніпуляцій просто лишіть каву на ній і покладіть її на блюдце.

Так ви зможете якнайкраще відчути смак кави та приділити їй достатньо уваги. Також ми розповідали, яку воду не можна пити в Єгипті.

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#Італія #Кава #Напій #Як правильно