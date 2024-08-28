Лишіть це на блюдці, інакше вас сприймуть за варвара: італієць розповів, як насправді потрібно пити каву (відео)

Це "заповіді" італійських кавоманів

Національна гастрономія — це тонка наука. До прикладу, ми розповідали, як правильно їсти хінкалі в грузинських ресторанах. Тепер зосередимось на етикеті вживання еспресо.

Є певні правила, які дуже шанують на батьківщині цього напою — в Італії. Про це розповів італієць у своєму блозі italy_alfresco, присвяченому національній гастрономії.

П’ять "заповідей", щоб пити еспресо як справжній італієць

Італійці ніколи не замовляють еспресо з собою. Еспресо — це насолода, тож потрібно приділити їй час і присісти на кілька хвилин, або ж, за давнім звичаєм, випити свій напій біля стійки. Потрібно випити склянку води перед тим, як вживати каву. Це допоможе очистити рот та смакові рецептори і підготувати їх до смаку хорошої кави. На запитання, перемішувати свою каву за чи проти годинникової стрілки, відповідь — ні те, ні інше. Мішати напій слід знизу догори — так смак буде збалансованим і повноцінним. Після цього ложку не кладіть — вона потрібна для наступного пункту. За допомогою ложки трохи зволожте той край чашки, з якого ви будете пити. Це допоможе зменшити різницю температур між вашим ротом та напоєм. Цей пункт покращить ваше сприйняття кави. Так роблять у Неаполі, і так експерт радить робити всім поціновувачам еспресо. І, наостанок, ніколи не облизуйте ложку. Якщо не хочете здатися варваром, після всіх вищеперерахованих маніпуляцій просто лишіть каву на ній і покладіть її на блюдце.

Так ви зможете якнайкраще відчути смак кави та приділити їй достатньо уваги. Також ми розповідали, яку воду не можна пити в Єгипті.