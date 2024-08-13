Що не можна їсти в грузинських ресторанах: це повинно лишитись на тарілці, інакше вас матимуть за дурника

Не всі туристи знають, як їх правильно їсти

Ми розповідали, як не варто їсти піцу в Італії, якщо ви не хочете, щоб вас сприйняли за туриста. Тепер у нашій кулінарній подорожі розвернемось на 180 градусів та помандруємо до Грузії.

Гурмани їдуть туди пити вино та їсти смачні національні страви. Зокрема, хінкалі. Це не просто страва, це справжній символ грузинської кухні. Великі, соковиті мішечки з тіста, наповнені ароматним бульйоном і ніжним м’ясом.

Особливість хінкалі в тому, що під час варіння всередині утворюється багато м’ясного соку, який створює смачний бульйон. Через це так просто їх не з’їси. Як правильно їсти хінкалі, розповів тревел-блогери Кріс та Степ на своєму порталі hungrytwotravel.com.

Як правильно їсти хінкалі?

Хінкалі їдять виключно руками, тримаючи за верхню частину тіста, так званий "хвостик". Перед тим, як з’їсти хінкалі, потрібно акуратно прокусити верхню частину і випити бульйон. Це найсмачніша частина страви!

Верхня частина хінкалі, за яку тримаються руками, зазвичай не їстівна. Вона служить лише для зручності. Там щільніше тісто, яке не проварюється, тому його прийнято залишати на тарілці.

Хінкалі зазвичай їдять без додаткових соусів, адже соус — це і є бульйон, що знаходиться всередині хінкалі. Не ріжте хінкалі ножем і виделкою. Це не лише порушує традиції — так ви просто зіпсуєте страву, адже весь м’ясний сік опиниться в тарілці і ви втратите його.

Спробуйте хінкалі і ви відчуєте справжній смак Грузії. Також ми розповідали, що варто робити в Барселоні, щоб вас не обікрали.