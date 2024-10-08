Чоловік продав машину "швидкої", яку одержав як гуманітарку: суд озвучив вирок (фото)

Суд виніс підозрюваному вирок, але врахував наявність у нього неповнолітніх дітей

Мешканця Кремінського району Тернопільської області засудили за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Він незаконно привласнив машину швидкої допомоги під час дії в Україні воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури. За даними слідства, чоловік організував незаконну схему. Він завіз на територію України автомобіль швидкої медичної допомоги Mercedes-Benz Sprinter під виглядом гуманітарної допомоги, після чого незаконно продав машину за 540 тисяч гривень.

Прокуратура кваліфікувала ці дії як незаконні. Там зазначили, що дії обвинуваченого завдали шкоди суспільству та державі, оскільки гуманітарна допомога не призначена для особистого збагачення.

Прокуратура опублікувала фото автомобіля швидкої медичної допомоги Mercedes-Benz Sprinter.

Суд визнав чоловіка винним та спочатку призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Проте з огляду на щиросердне каяття та визнання вини з боку затриманого, а також наявність у нього на утриманні двох неповнолітніх дітей, суд звільнив його від відбування покарання та встановив випробувальний строк на 2 роки.

Що стосується машини, то її було вирішено передати в один із підрозділів Сил оборони України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок російського удару по Харківській області загинув суддя Верховного Суду України Леонід Любойко. Він займався доставкою гуманітарної допомоги у населеному пункті Козача Лопань.