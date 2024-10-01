В Одесі скандал через гуманітарку: прострочені ліки для дітей, що кажуть лікарі та меценати

Лікарня спочатку прийняла гуманітарку без заперечень

В Одесі спалахнув новий скандал з простроченими ліками з гуманітарної допомоги для Обласної дитячої клінічної лікарні. Термін придатності більшості з "подарунків" минув ще у 2021-2022 роках.

Як зазначає місцевий паблік "Думська. Одеса", цю гуманітарну допомогу відправили до медзакладу голова місцевого осередку "Батьківщини" Дмитро Жеман, заступник голови облради Олег Радковський, депутат облради від "Батьківщини" Олександр Барський та директор фонду "Шляхетна справа" Сергій Шутов.

У пакунках для дитячої лікарні були прострочені шприци, антисептики, вітаміни, ковід-тести та два пледи. Керівництво лікарні шоковане такою допомогою, тому записало відеозвернення. У ньому лікарі обурені та відверто показують прострочені лікарські засоби, додаючи, що використання прострочення для лікування дітей – кримінальна стаття.

Проте скандал у мережі мав продовження, адже 1 жовтня паблік запостив відео, де "меценати" на підвищених тонах розмовляють з лікарями. Так, член команди "Батьківщини" та за сумісництвом директор фонду "Шляхетна справа" Сергій Шутов наголосив, що їх поведінка не припустима.

Адже, за словами Шутова, керівництво лікарні має його особисті контакти, тому мало зв'язатись з ним, перш ніж підіймати скандал у мережі. На відео чутко, як Сергій каже, що ці заяви лікарні пахнуть не турботою про дітей, а політичною боротьбою. До того ж, за його словами, далеко не всі ліки були прострочені і спочатку медперсонал їх прийняв.

Тобто лікарі не перевірили належним чином ліки під час отримання, коли могли відмовитись від частини партії. А вже потім, побачивши прострочку, підняли скандал у мережі.

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