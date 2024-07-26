Гуманітарка у вигляді елітних авто? На Львівщині викрили банду псевдоволонтерів

Так виглядають "авто для ЗСУ".

Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили масштабну схему нелегального імпорту елітних автомобілів. Зловмисники вдало маскували їх під гуманітарну допомогу для Збройних Сил України, використовуючи прогалини в законодавстві та корупційні зв'язки.

За даними слідства, група осіб створила фіктивну благодійну організацію, яка нібито займалася підтримкою українських військових. Про це повідомляють у пресслужбі БЕБ.

Використовуючи статус волонтерів, вони отримували пільги на ввезення транспортних засобів в Україну. Однак замість передачі автомобілів захисникам, підозрювані реалізовували їх на чорному ринку за готівкові кошти.

Детективи БЕБ провели серію обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів справи. В результаті було вилучено велику кількість документації, комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які містять докази протиправної діяльності.

Наразі слідчі встановлюють повний перелік осіб, причетних до злочинної схеми. Одному з головних фігурантів вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав, що наркосиндикат в Україні використовував елітні авто для відмивання грошей. Вони коштують сотні тисяч доларів.