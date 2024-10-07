"Мільйонерці" з МСЕК суд призначив запобіжний захід: яку заставу вона має внести

У неї вдома знайшли понад 6 млн доларів у тумбочці

Обрано запобіжний захід Тетяні Крупі, керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), яку звинувачують у незаконному збагачені. Печерський райсуд Києва відправив жінку під варту.

Про це йдеться у трансляції із зали суду. Зазначається, що вона перебуватиме під вартою два місяці (60 діб) до 3 грудня.

Фігурантка має можливість внести заставу в розмірі понад 500 мільйонів гривень.

У разі внесення коштів, на неї покладуть обов’язки:

прибувати за викликом прокурора або суду;

не виїжджати з міста Хмельницький;

утриматися від спілкування з колегами по МСЕК;

здати паспорти.

Справа Тетяни Крупи

Правоохоронці 4 жовтня викрили керівницю МСЕК у Хмельницькій області, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду, у них вдома знайшли понад 6 млн доларів у тумбочці. Їх було звинувачено у незаконному збагаченні. Тетяну Крупу також звинувачують у корупції та участі в схемах ухилення від мобілізації.

Державного бюро розслідувань повідомило про підозру очільниці обласної МСЕК та взяло її під варту.

Відомо, що жінка оформила собі та чоловіку інвалідність, а також, що вона має звання "Заслужений лікар України".

Раніше "Телеграф" розповідав, що загрожує ухилянтам, які звертались до "мільйонерки" та голови МСЕК Хмельниччини.