Мужчина продал машину "скорой", которую получил как гуманитарку: суд озвучил приговор (фото)
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Суд вынес подозреваемому приговор, но учел наличие у него несовершеннолетних детей
Жителя Кременского района Тернопольской области осудили за незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Он незаконно присвоил машину скорой помощи во время действия в Украине военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры. По данным следствия, мужчина организовал незаконную схему. Он ввез на территорию Украины автомобиль скорой медицинской помощи Mercedes-Benz Sprinter под видом гуманитарной помощи, после чего незаконно продал машину за 540 тысяч гривен.
Прокуратура квалифицировала эти действия как незаконные. Там отметили, что действия обвиняемого нанесли ущерб обществу и государству, поскольку гуманитарная помощь не предназначена для личного обогащения.
Прокуратура опубликовала фото машины скорой медицинской помощи Mercedes-Benz Sprinter.
Суд признал мужчину виновным и вначале назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако учитывая чистосердечное раскаяние и признание вины со стороны задержанного, а также наличие у него на содержании двух несовершеннолетних детей, суд освободил его от отбывания наказания и установил испытательный срок на 2 года.
Что касается машины, то ее было решено передать в одно из подразделений Сил обороны Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате российского удара по Харьковской области погиб судья Верховного Суда Украины Леонид Любойко. Он занимался доставкой гуманитарной помощи в населенном пункте Казачья Лопань.