Мужчина продал машину "скорой", которую получил как гуманитарку: суд озвучил приговор (фото)

Суд вынес подозреваемому приговор, но учел наличие у него несовершеннолетних детей

Жителя Кременского района Тернопольской области осудили за незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Он незаконно присвоил машину скорой помощи во время действия в Украине военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры. По данным следствия, мужчина организовал незаконную схему. Он ввез на территорию Украины автомобиль скорой медицинской помощи Mercedes-Benz Sprinter под видом гуманитарной помощи, после чего незаконно продал машину за 540 тысяч гривен.

Прокуратура квалифицировала эти действия как незаконные. Там отметили, что действия обвиняемого нанесли ущерб обществу и государству, поскольку гуманитарная помощь не предназначена для личного обогащения.

Прокуратура опубликовала фото машины скорой медицинской помощи Mercedes-Benz Sprinter.

Суд признал мужчину виновным и вначале назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако учитывая чистосердечное раскаяние и признание вины со стороны задержанного, а также наличие у него на содержании двух несовершеннолетних детей, суд освободил его от отбывания наказания и установил испытательный срок на 2 года.

Что касается машины, то ее было решено передать в одно из подразделений Сил обороны Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате российского удара по Харьковской области погиб судья Верховного Суда Украины Леонид Любойко. Он занимался доставкой гуманитарной помощи в населенном пункте Казачья Лопань.