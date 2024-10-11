Десерт для еліти: в СРСР у магазинах продавали апельсиновий майонез, яким він був

Термін придатності цього продукти становив лише 30 днів

У Радянському Союзі був дефіцит товарів, які в наш час є звичними, але на полицях магазинів у ті часи можна було знайти і справжні дива. Наприклад, апельсиновий майонез.

Вперше майонез з’явився у продажу далекого 1936 року. Спочатку радянським громадянам він не сильно припав до смаку, але згодом цей дивний соус почав користуватися популярністю.

Згодом асортимент розшився і з’являлися майонези "Провансаль", "Гірчичний", "Дружба", "Любімов" і навіть екзотичний "Апельсиновий".

Апельсиновий майонез містив 35% жиру та був десертним продуктом. До складу цього соусу входили 20% апельсинового соку або варення, фруктова есенція, кукурудзяний крохмаль та лимонна кислота, яка заміняла оцет.

Смак такого майонезу справді був виражений апельсиновий. Однак був і один нюанс продукту — його термін придатності становив лише 30 днів, оскільки виготовляли цей майонез без використання консервантів.

Також варто зазначити, що апельсиновий майонез продавався не в кожному магазині, а лише у висококласних. Однак серед радянської еліти апельсиновий майонез не прижився і швидко зник із виробництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що входило в елітну продуктову пайку і чим харчувалася верхівка СРСР, поки в країні панував дефіцит, а часом і справжній голод.