Десерт для еліти: в СРСР у магазинах продавали апельсиновий майонез, яким він був
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Термін придатності цього продукти становив лише 30 днів
У Радянському Союзі був дефіцит товарів, які в наш час є звичними, але на полицях магазинів у ті часи можна було знайти і справжні дива. Наприклад, апельсиновий майонез.
Вперше майонез з’явився у продажу далекого 1936 року. Спочатку радянським громадянам він не сильно припав до смаку, але згодом цей дивний соус почав користуватися популярністю.
Згодом асортимент розшився і з’являлися майонези "Провансаль", "Гірчичний", "Дружба", "Любімов" і навіть екзотичний "Апельсиновий".
Апельсиновий майонез містив 35% жиру та був десертним продуктом. До складу цього соусу входили 20% апельсинового соку або варення, фруктова есенція, кукурудзяний крохмаль та лимонна кислота, яка заміняла оцет.
Смак такого майонезу справді був виражений апельсиновий. Однак був і один нюанс продукту — його термін придатності становив лише 30 днів, оскільки виготовляли цей майонез без використання консервантів.
Також варто зазначити, що апельсиновий майонез продавався не в кожному магазині, а лише у висококласних. Однак серед радянської еліти апельсиновий майонез не прижився і швидко зник із виробництва.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що входило в елітну продуктову пайку і чим харчувалася верхівка СРСР, поки в країні панував дефіцит, а часом і справжній голод.