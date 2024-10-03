Так боялись, що позбулись: які українські слова в СРСР викинули зі словників

"Ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть

Радянські часи відомі не тільки дефіцитами чи дивними стереотипами, а й жорстокою цензурою та заборонами. Вони не оминули й українську мову, яку в СРСР будь-що хотіли наблизити до російської.

Так, за словами філолога Андрія Шимановського, утворилась політика лінгвоциду, про що він розповів на YouTube. Андрій наголошує, що в українській та білоруській мовах переробили автентичні слова і робили їх схожими на російські.

Тобто лексеми ближчі до російських зберігали, а менш схожі — виключати зі словників.

Які слова стерли в СРСР:

ядовитий — трутизний, трутний або уїдливий

яд — отруя, трутизна, трійло

реакція — віддія

осад (осадок) — гуща, хвус, зціпи

спирт нашатирний — смородець

спирт етиловий — винець, винний

спиртовий — винцевий

олово — цина або цінь

емульсія — бовтанка або бовтачка

екстракт — витяг, витяжка

щипці — щемки

штатив — стояк або підставка

шкала — поділкування

фермент — шумило або квасило

практикант — вправник, ужитковець

ярлик — наличка

оптимізація — унайкращення

персонал — особосклад

оператор — виконувач

подряпина — дряпка

коробка — шабатурка, покривець

фільтр — цідило

тип — зразок

станція — станиця

терміновий — нагальний

термін — реченець, тобто сучасний "дедлайн"

насос — смок

Шимановський додає, що є дуже багато забутих слів. Так, "руйновище" перетворилося на "розвалюху", на "дрібняки" почали казати "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть", а "безрух" став "застоєм". "Закутень" перетворився на "глухе місце", як у російській мові "глухое место".

Раніше "Телеграф" розповідав, як в СРСР поєднувались копійчані зарплати та дорогі авто.