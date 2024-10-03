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Так боялись, що позбулись: які українські слова в СРСР викинули зі словників

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 03 жовтня 2024, 11:19
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграфу"

"Ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть

Радянські часи відомі не тільки дефіцитами чи дивними стереотипами, а й жорстокою цензурою та заборонами. Вони не оминули й українську мову, яку в СРСР будь-що хотіли наблизити до російської.

Так, за словами філолога Андрія Шимановського, утворилась політика лінгвоциду, про що він розповів на YouTube. Андрій наголошує, що в українській та білоруській мовах переробили автентичні слова і робили їх схожими на російські.

Тобто лексеми ближчі до російських зберігали, а менш схожі — виключати зі словників.

Які слова стерли в СРСР:

  • ядовитий — трутизний, трутний або уїдливий
  • яд — отруя, трутизна, трійло
  • реакція — віддія
  • осад (осадок) — гуща, хвус, зціпи
  • спирт нашатирний — смородець
  • спирт етиловий — винець, винний
  • спиртовий — винцевий
  • олово — цина або цінь
  • емульсія — бовтанка або бовтачка
  • екстракт — витяг, витяжка
  • щипці — щемки
  • штатив — стояк або підставка
  • шкала — поділкування
  • фермент — шумило або квасило
  • практикант — вправник, ужитковець
  • ярлик — наличка
  • оптимізація — унайкращення
  • персонал — особосклад
  • оператор — виконувач
  • подряпина — дряпка
  • коробка — шабатурка, покривець
  • фільтр — цідило
  • тип — зразок
  • станція — станиця
  • терміновий — нагальний
  • термін — реченець, тобто сучасний "дедлайн"
  • насос — смок

Шимановський додає, що є дуже багато забутих слів. Так, "руйновище" перетворилося на "розвалюху", на "дрібняки" почали казати "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть", а "безрух" став "застоєм". "Закутень" перетворився на "глухе місце", як у російській мові "глухое место".

Раніше "Телеграф" розповідав, як в СРСР поєднувались копійчані зарплати та дорогі авто.

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#Українська мова #СРСР #Життя в СРСР