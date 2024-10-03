Так боялись, що позбулись: які українські слова в СРСР викинули зі словників
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"Ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть
Радянські часи відомі не тільки дефіцитами чи дивними стереотипами, а й жорстокою цензурою та заборонами. Вони не оминули й українську мову, яку в СРСР будь-що хотіли наблизити до російської.
Так, за словами філолога Андрія Шимановського, утворилась політика лінгвоциду, про що він розповів на YouTube. Андрій наголошує, що в українській та білоруській мовах переробили автентичні слова і робили їх схожими на російські.
Тобто лексеми ближчі до російських зберігали, а менш схожі — виключати зі словників.
Які слова стерли в СРСР:
- ядовитий — трутизний, трутний або уїдливий
- яд — отруя, трутизна, трійло
- реакція — віддія
- осад (осадок) — гуща, хвус, зціпи
- спирт нашатирний — смородець
- спирт етиловий — винець, винний
- спиртовий — винцевий
- олово — цина або цінь
- емульсія — бовтанка або бовтачка
- екстракт — витяг, витяжка
- щипці — щемки
- штатив — стояк або підставка
- шкала — поділкування
- фермент — шумило або квасило
- практикант — вправник, ужитковець
- ярлик — наличка
- оптимізація — унайкращення
- персонал — особосклад
- оператор — виконувач
- подряпина — дряпка
- коробка — шабатурка, покривець
- фільтр — цідило
- тип — зразок
- станція — станиця
- терміновий — нагальний
- термін — реченець, тобто сучасний "дедлайн"
- насос — смок
Шимановський додає, що є дуже багато забутих слів. Так, "руйновище" перетворилося на "розвалюху", на "дрібняки" почали казати "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть", а "безрух" став "застоєм". "Закутень" перетворився на "глухе місце", як у російській мові "глухое место".
Раніше "Телеграф" розповідав, як в СРСР поєднувались копійчані зарплати та дорогі авто.