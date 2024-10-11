Десерт для элиты: в СССР в магазинах продавали апельсиновый майонез, каким он был

Срок годности этого продукты составлял всего 30 дней

В Советском Союзе был дефицит товаров, которые в наше время являются привычными, но на полках магазинов в те времена можно было найти и настоящие диковинки. Например, апельсиновый майонез.

Впервые майонез появился в продаже в далеком 1936 году. Изначально советским гражданам он не сильно пришелся по вкусу, но со временем этот странный соус начал пользоваться популярностью.

Со временем ассортимент расшился и появлялись майонезы "Провансаль", "Горчичный", "Дружба", "Любимов" и даже экзотический "Апельсиновый".

Апельсиновый майонез содержал 35% жира и был десертным продуктом. В состав этого соуса входили 20% апельсинового сока или варенья, фруктовая эссенция, кукурузный крахмал и лимонная кислота, которая заменяла уксус.

Вкус у такого майонеза действительно был выраженный апельсиновый. Однако был и один нюанс у продукта — его срок годности составлял всего 30 дней, поскольку изготавливали этот майонез без использования консервантов.

Также стоит отметить, что апельсиновый майонез продавался не в каждом магазине, а только в высококлассных. Однако среди советской элиты апельсиновый майонез не прижился и быстро исчез из производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что входило в элитный продуктовый паек и чем питалась верхушка СССР, пока в стране царил дефицит, а временами и настоящий голод.