Навіть гроші не допомагали: 5 простих продуктів, які були в дефіциті в СРСР, ви здивуєтеся

Зараз дуже дивно чути про дефіцит таких товарів

За часів СРСР не існувало такого достатку продуктів, як зараз. Більше того, тотальний дефіцит призводив до того, що з полиць магазинів зникали товари, які зараз багато хто вважає базовими.

"Телеграф" розповідає про 5 простих товарів, які в СРСР було не дістати. Одним з таких продуктів на диво була одна з найпопулярніших зараз круп — гречка. При цьому, чому гречка потрапила в дефіцит, невідомо досі Радянські громадяни в гонитві за гречкою мали вистоювати черги, але в руки часто давали лише по одному кілограму.

Кришки для консервації. Зараз дуже дивно про це чути, але звичайні кришки було не дістати, а практично кожна сім’я робила заготовки на зиму. Вся справа в тому, що бляха, з якої вони виготовлялися, вважалася стратегічним матеріалом військового призначення.

Цвяхи — такої необхідної речі для кожного господаря просто не було у вільному продажу. Їх доводилося діставати на забудовах у знайомих виконробів чи заводах.

Кава — улюблений ранковий напій мільйонів взагалі був у страшному дефіциті. Тільки в Москві та Києві напій був трохи доступнішим, ніж в інших містах. Часто його везли з-за кордону і пригощали гостей лише у свята.

Фрукти (закордонні) — радянський громадянин бачив лише у свята. Наприклад, мандарини складно, але можна було дістати лише під Новий рік. Це стосувалося й інших цитрусових, а також ківі, персиків та бананів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо дівчата в СРСР кидали собі в чашку кави шмат вершкового масла.