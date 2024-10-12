Авто перелетіло паркан і в’їхало до школи під Дніпром (фото та відео)

Автомобіль не впорався з керуванням та влетів у стіну школи

У Кам’янському Дніпропетровській області в ніч проти 12 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, пролетів через паркан та врізався у стіну школи-інтернату.

Відео опубліковано у Telegram-пабліках. Інцидент стався на вулиці Запорізькій, де розташована школа-інтернат "Гармонія". Легковий автомобіль протаранив загородження та врізався у вікно навчального закладу. Окрім водія у машині були ще й пасажири.

Як це було — дивіться на відео нижче.

Після ДТП водій втік з місця пригоди, тоді як пасажири якийсь час ще перебували в автомобілі. Однак невдовзі і вони зникли з місця аварії.

Далі на місце прибули наряд поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На ранок 12 жовтня машина все ще була у стіні. Правоохоронці задокументували інцидент, а співробітники ДСНС спробували витягнути авто за допомогою спеціальної техніки.

У мережі також з’явилися фото наслідків цієї ДТП.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у четвер, 10 жовтня, у польському селі Медика сталася ДТП зі смертельними наслідками. Мікроавтобус з українцями на швидкості врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі дороги.