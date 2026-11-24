У Євросоюзі обговорюють, як підтримувати українців, які виїхали через війну

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Росія б’є по українській енергетиці, щоб примусити Київ до переговорів на умовах Москви й послабити підтримку України в Європі, вважає політолог Володимир Фесенко. Кремль розраховує, що гуманітарна криза спричинить нову хвилю виїзду українців за кордон.

Свою оцінку Фесенко виклав в інтерв’ю 24 Каналу. Ризик гуманітарної катастрофи він пов’язав з ударами по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову, Сумам, Херсону й Одесі.

"Хочуть спровокувати гуманітарну катастрофу. І це для того, щоб зламати нас зсередини і примусити до переговорів на російських умовах", – сказав політолог Володимир Фесенко.

Фесенко пояснив, що інша мета, якщо гуманітарна катастрофа в найбільших українських містах не спрацює, це спровокувати нову хвилю міграції в Європу.

"І розрахунок на це точно у росіян є. Європейці, до речі, теж вже починають це розуміти і про всяк випадок аналізують цю проблему, цей виклик. І Путін сподівається, якщо в цю зиму знов там сотні тисяч, а бажано для нього декілька мільйонів українців поїхали в Європу рятуватися від катастрофи, коли нема і опалення, і електрики, це безумовно вплине на внутрішньоєвропейську ситуацію", - каже політолог.

Частина людей, які вже повернулися додому після вимушеного переміщення, знову розглядала виїзд за кордон Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Він пояснює, що в Європі зараз є тренд посилення позицій правих, крайньо правих політичних сил. А у цих сил одна з головних позицій – антимігрантські настрої. І тут якраз збігається, тому що вони будуть спрямовані не просто проти нових мігрантів. Ці мігранти – українці.

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