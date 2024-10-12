Авто перелетело забор и въехало в школу под Днепром (фото и видео)

Автомобиль не справился с управлением и влетел в стену школы

В Каменском Днепропетровской области в ночь на 12 октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, пролетел через забор и врезался в стену школы-интерната.

Видео опубликовано в Telegram-пабликах. Инцидент произошел на улице Запорожской, где расположена школа-интернат "Гармония". Легковой автомобиль протаранил заграждение и врезался в окно учебного заведения. Кроме водителя в машине были еще и пассажиры.

Как это было — смотрите на видео ниже.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, тогда как пассажиры некоторое время еще находились в автомобиле. Однако вскоре и они исчезли с места аварии.

Далее на место прибыли наряд полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На утро 12 октября машина все еще находилась в стене. Правоохранительные органы задокументировали инцидент, а сотрудники ГСЧС попытались вытащить авто с помощью специальной техники.

В сети также появились фото последствий данного ДТП.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в четверг, 10 октября, в польском селе Медыка произошло ДТП со смертельным исходом. Микроавтобус с украинцами на скорости врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги.