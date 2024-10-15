Чому в СРСР чоловікам не можна було зачісувати волосся на лівий бік

Люди дуже погано ставилися до тих, хто порушував це неписане правило

У Радянському Союзі зовнішній вигляд громадян часто привертав увагу влади та суспільства. Особливо це стосувалося чоловічих зачісок, які могли нести певний ідеологічний підтекст.

Одним із таких табу була заборона для чоловіків зачісувати волосся наліво. Ця, здавалося б, незначна деталь мала історичні причини і могла створити проблеми для тих, хто наважувався її порушити.

Історія "забороненої" зачіски

Все почалося під час Другої світової війни. Коли німці окупували радянські землі, люди побачили їхні зачіски. Німецькі солдати часто носили стрижку "андеркат" — коротко підстрижені боки та потилиця, а зверху довше волосся, зачесане зліва направо. Цю зачіску також називали "гітлерюгенд", бо її носили члени нацистської молодіжної організації.

Після війни будь-хто, хто мав схожу зачіску, міг потрапити під підозру в прихильності до нацистів. Чоловіків, які зачісували волосся наліво, могли звинуватити у симпатії до ворогів.

Радянські варіації на тему

У Радянському Союзі були популярні схожі стрижки — "канадка" і "британка". Вони відрізнялися від німецької тим, що боки та потилиця були не такі короткі. Головне — волосся зачісували направо або назад, але ніяк не наліво.

Люди дуже погано ставилися до тих, хто порушував це неписане правило. Чоловіків і хлопців з "неправильною" зачіскою могли навіть побити на вулиці. Особливо суворо до цього ставилися відразу після війни, коли пам'ять про окупацію була свіжою.

Ця заборона діяла довгі роки. Лише в 1960-70-х роках, коли з'явилася нова мода, про неї стали потроху забувати. Але старші люди все одно дивилися косо на тих, хто зачісувався наліво.

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