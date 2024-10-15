Почему в СССР мужчинам нельзя было зачесывать волосы на левую сторону

Люди очень плохо относились к тем, кто нарушал это неписаное правило

В Советском Союзе внешний вид людей частенько привлекал внимание власти и общества. Особенно это касалось мужских причесок, которые могли нести определенный идеологический подтекст.

Одним из таких табу был запрет для мужчин причесывать волосы налево. Эта, казалось бы, незначительная деталь имела исторические причины и могла создать проблемы для тех, кто решался нарушить ее.

История "запретной" прически

Все началось во время Второй мировой войны. Когда немцы оккупировали советские земли, люди увидели их прически. Немецкие солдаты часто носили стрижку "андеркат" — коротко подстриженные бока и затылок, а сверху длиннее волосы, зачесанные слева направо. Эту прическу также называли "гитлерюгенд", потому что ее носили члены нацистской молодежной организации.

После войны любой, кто имел похожую прическу, мог попасть под подозрение в любви к нацистам. Мужчин, зачесывавших волосы налево, могли обвинить в симпатии к врагам.

Советские вариации на тему

В Советском Союзе были популярны похожие стрижки – "канадка" и "британка". Они отличались от немецкой тем, что бока и затылок были не столь коротки. Главное – волосы зачесывали направо или назад, но никак не налево.

Люди очень плохо относились к тем, кто нарушал это неписаное правило. Мужчин и ребят с "неправильной" прической могли даже избить на улице. Особенно строго к этому относились сразу после войны, когда память об оккупации была свежа.

Этот запрет действовал долгие годы. Лишь в 1960-70-х годах, когда появилась новая мода, о ней стали понемногу забывать. Но пожилые люди все равно смотрели косо на тех, кто причесывался налево.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какими были зарплаты в СССР и что можно было на них купить. Государство жестко ограничивало возможности любого дополнительного заработка.