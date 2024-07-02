Злипле волосся, "душок" з рота і неприємний запах: чому в СРСР був лише один банний день (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Радянські люди не лише рідко милися, а й прали речі
Жителі Радянського Союзу стикалися з відсутністю гігієни не лише у громадських туалетах. Хто б міг подумати, що жителі найбагатшої країни не мали можливості прийняти щоденний душ і навіть почистити зуби.
"Телеграф" розбирався в особливостях радянської гігієни. Ми розповімо, з якими побутовими труднощами стикалися люди в СРСР і чому вони милися лише раз на тиждень.
Чому в СРСР рідко відвідували ванну кімнату
У сталінські часи лише еліта проживала у повноцінних квартирах, інші ж тулилися у комунальних квартирах чи бараках. І якщо в перших двох варіантах ще могла бути яка-небудь ванна кімната, то барак не передбачав її наявності — звичайна радянська людина повинна була обтиратися холодною водою з кухонної кухні або ж ходити в лазню.
У багатьох гуртожитках навіть за наявності душової кімнати замок з неї знімався лише в єдиний так званий лазневий день. Також рідко люди прали одяг.
Крім того, в СРСР існував дефіцит гігієнічних товарів — не вистачало звичного зараз мила та шампунів. Багато хто намагався використати їх "з розумом" і економити.
Ще більше не пощастило людям, які мали лупу. Для боротьби з проблемою їм пропонували сульсену — сірководневий гель в алюмінієвих тюбиках з неприємним запахом.
Звичайно, голову також було заведено мити рідко. Тому нормою вважалося брудне, злипле і жирне волосся.
З тими самими проблемами "зіштовхувалися" і зуби радянських громадян. Стоматологія СРСР була далекою від ідеальної, тому на вулицях часто можна було зустріти людей з металевими зубами замість естетичних керамічних коронок або імплантів.
Жіночих прокладок у СРСР не існувало в принципі — це вважалося якоюсь "не важливою", "соромною" темою. Як правило, жінки робили їхні підручні засоби — для цього в бинт або марлю загортали шмат вати. Часто для цього навіть різали на шматки звичайні простирадла.
Єдине, що дбали в СРСР — це про гігієну рук. Щоправда, часто для цього використовували смердюче господарське мило. Їм же заразом умивали й обличчя.
Не лише дефіцит гігієнічних засобів та побутові проблеми були причиною рідкісного миття. Деякі вважали, що часта процедура прийняття душу або ванни може послабити організм і стати причиною захворювань, а трохи бруду може сприяти зміцненню імунної системи. Тому немиті люди в старому одязі, стоптаному взутті та з неприємним запахом — звичне для СРСР видовище.
У СРСР дефіцитом були предмети гігієни. Жінкам не вистачало купальних костюмів, замінювали також дитячі підгузки.