Злипле волосся, "душок" з рота і неприємний запах: чому в СРСР був лише один банний день (фото)

Радянські люди не лише рідко милися, а й прали речі

Жителі Радянського Союзу стикалися з відсутністю гігієни не лише у громадських туалетах. Хто б міг подумати, що жителі найбагатшої країни не мали можливості прийняти щоденний душ і навіть почистити зуби.

"Телеграф" розбирався в особливостях радянської гігієни. Ми розповімо, з якими побутовими труднощами стикалися люди в СРСР і чому вони милися лише раз на тиждень.

Чому в СРСР рідко відвідували ванну кімнату

У сталінські часи лише еліта проживала у повноцінних квартирах, інші ж тулилися у комунальних квартирах чи бараках. І якщо в перших двох варіантах ще могла бути яка-небудь ванна кімната, то барак не передбачав її наявності — звичайна радянська людина повинна була обтиратися холодною водою з кухонної кухні або ж ходити в лазню.

У багатьох гуртожитках навіть за наявності душової кімнати замок з неї знімався лише в єдиний так званий лазневий день. Також рідко люди прали одяг.

Крім того, в СРСР існував дефіцит гігієнічних товарів — не вистачало звичного зараз мила та шампунів. Багато хто намагався використати їх "з розумом" і економити.

Ще більше не пощастило людям, які мали лупу. Для боротьби з проблемою їм пропонували сульсену — сірководневий гель в алюмінієвих тюбиках з неприємним запахом.

Звичайно, голову також було заведено мити рідко. Тому нормою вважалося брудне, злипле і жирне волосся.

З тими самими проблемами "зіштовхувалися" і зуби радянських громадян. Стоматологія СРСР була далекою від ідеальної, тому на вулицях часто можна було зустріти людей з металевими зубами замість естетичних керамічних коронок або імплантів.

Жіночих прокладок у СРСР не існувало в принципі — це вважалося якоюсь "не важливою", "соромною" темою. Як правило, жінки робили їхні підручні засоби — для цього в бинт або марлю загортали шмат вати. Часто для цього навіть різали на шматки звичайні простирадла.

Чи не єдиний плакат про користь гігієни

За радянських часів дбали хіба що про чистоту рук

Єдине, що дбали в СРСР — це про гігієну рук. Щоправда, часто для цього використовували смердюче господарське мило. Їм же заразом умивали й обличчя.

Не лише дефіцит гігієнічних засобів та побутові проблеми були причиною рідкісного миття. Деякі вважали, що часта процедура прийняття душу або ванни може послабити організм і стати причиною захворювань, а трохи бруду може сприяти зміцненню імунної системи. Тому немиті люди в старому одязі, стоптаному взутті та з неприємним запахом — звичне для СРСР видовище.

У СРСР дефіцитом були предмети гігієни. Жінкам не вистачало купальних костюмів, замінювали також дитячі підгузки.