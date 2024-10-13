Раніше було не так: навіщо в СРСР зробили понеділок першим днем ​​тижня

Неділя раніше багато де вважався першим днем тижня

Мало хто знає, але протягом тривалого часу першим днем тижня був зовсім не понеділок, як зараз. Це "ноу-хау" запровадили першими в СРСР і не просто так.

Неділя насправді вважалася першим днем тижня і в Японії, і в США, і на Русі. У нашому регіоні неділя (або тиждень) починалася з неділі. Порядок днів тижня у християнстві сягає давньоєврейської традиції: неділя була першим днем створення світу Богом, а субота — останнім, сьомим днем, коли Бог наказав людям відпочивати від праць. У Євангелії від Марка говориться, що дружини-мироносиці дізналися про воскресіння Ісуса, прийшовши до його труни "дуже рано, в перший день тижня".

Однак із приходом до влади "совєтів" з їх індустріалізацією від семиденного тижня на території Союзу відмовилися і почали проводити реформи. Спочатку з’явилися п’ятиденки, потім шестиденки. Але 1940 року сталінський уряд повернувся до робочого тижня, що складається із семи днів. При цьому неділя була закріплена як вихідний день, сьомий день тижня, і понеділок офіційно став вважатися першим днем.

У деяких джерелах йдеться про те, що СРСР нібито стала першою країною, в якій офіційно першим днем тижня був оголошений понеділок. 1978 року вже й ООН рекомендувала всім країнам перейти на відлік нового тижня з понеділка. А в 1988 році було вперше опубліковано Міжнародний стандарт ISO-8601 (описує формати дат та часу та дає рекомендації для його використання у міжнародному контексті), де першого дня тижня встановлено понеділок у всіх форматах дати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому в радянських під’їздах сходи фарбували лише з боків.