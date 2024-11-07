Восени "на буряки", влітку - в табори: коли і як совєтські школярі проводили канікули (фото)

У країні "рівних" було місце певним нерівностям

Чи не найбільше щастя для більшості школярів це канікули. У Совєтському Союзі вони теж були, щоправда, не завжди школярам вдавалося відпочити. Так, всі українці старшого покоління напевно пам’ятають поїздки "на буряки" у колхози. Робилося це в під час осінніх канікул.

Проте були у совєтських школярів і доволі притомні канікули. "Телеграф" розповідає, коли саме учні йшли на канікули та скільки вони тривали.

Згідно з постановою Ради міністрів СССР від 8 вересня 1970 р., навчальний рік у школах починався 1 вересня і закінчувався, включаючи проведення іспитів та практики, в 1-7 класах – 30 травня, у 8 класі – 10 червня, у 9-10 класах – 25 червня.

При цьому, навіть тут у країні "рівних" було місце певним нерівностям. Так, за рішенням міністерства освіти у школах із десятирічним терміном навчання, де викладання велося не російською мовою, навчальний рік міг бути продовжений.

Навчальний рік ділився на навчальні чверті: перша – з 1 вересня по 4 листопада, друга – з 10 листопада по 29 грудня, третя – з 11 січня по 23 березня, четверта – з 1 квітня до кінця навчального року.

Між чвертями і були канікули: осінні – з 5 по 9 листопада, зимові – з 30 грудня по 10 січня, весняні – з 24 по 31 березня, літні – з дня закінчення навчального року і по 31 серпня.

У тому як саме діти проводили свої канікули були певні нюанси. Так, восени, як ми вже згадували, нерідко канікули перетворювалися на трудову повинність — дітей змушували їздити в колхози і там працювати на благо комунізму, звісно безоплатно. Школярі збирали буряки чи моркву, копали картоплю, вибирали капусту і т.д. залежно від регіону.

Взимку колхозів не було, а тому свободи було більше. Щоправда, батькам на роботі канікули ніхто не давав, а тому з дітьми найчастіше залишалися бабусі та дідусі. Розваг було не те щоб дуже багато. Зазвичай, дітвора збиралася у дворі і до сутінок каталася на санчатах чи грали у сніжки. Якщо ж снігу не було, зимові канікули можна було рахувати зіпсованими.

Весняні канікули припадали на кінець березня і у більшості регіонів ще трималася доволі прохолодна погода. Діти проводили час або вдома або на вулиці. Серед популярних весняних розваг були: бродити по калюжам, шукати у парках та скверах перші квіти, пускати "кораблики" по струмкам, годувати птахів та, звісно, гратися у різні ігри з друзями у дворі.

Дійсно, у часи Совєтського Союзу діти частіше гуляли на свіжому повітрі та робилося це лише тому, що вдома, зазвичай, не було чим зайнятися, а крутитися під ногами у бабусі — зась.

Проте були і певні недоліки. Саме на весняних канікулах школярів найчастіше долучали до проведення різних суботників. Діти прибирали шкільну територію або, разом з дорослими, греблися у дворах.

Літні канікули були найдовшими. Більшість дітей проводила, бодай частину з них, у таборах, звідки у кожного залишилися, як добрі згадки, так і не дуже. Про те, яким був літній відпочинок у СССР ми писали в окремому матеріалі: Як совєцькі дитячі табори пічкали дітей пропагандою та бридкою їжею

Звісно були й ті, кому щастило найбільше. Якщо у родини були рідні, які проживали у селі, наприклад, бабусі та дідусі, дітей часто відправляли саме до них. Про таке літні канікули, здебільшого і досі згадують з теплотою та ностальгією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому у часи Совєцького Союзу люди не ходили у ресторани й навіть не хотіли цього робити.